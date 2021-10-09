Очередной провал демократа подтвердил популярную теорию

В Соединенных Штатах с новой силой заговорили о том, что Джо Байден – всего лишь своего рода марионетка, а на деле страной управляют некие "кураторы". Эту версию стали продвигать журналисты Fox News, когда узнали, что американский президент не знал об ухудшении отношений с Францией на фоне создания оборонного союза AUKUS.

Журналисты обратили внимание на то, что Байден вещает не из Овального кабинета, а воссоздал его декорации через дорогу от Белого дома. Стивен Миллер объяснил это тем, что демократ не хочет, чтобы американцы узнали, кто действительно руководит страной.

"Это позволяет ему читать непосредственно с монитора, который находится прямо перед ним, и без стекла телесуфлера, которое может быть видно в кадре",

– заключил эксперт.

Далее Fox News попытались ответить на вопрос, кто же тогда управляет страдной. Особенно учитывая тот факт, что и ФБР, и Минюст, и армия не считаются с мнением президента. Особенно учитывая тот факт, что нынешний глава Белого дома даже не знает о ключевых событиях во внешней политики Соединенных Штатов.

Так, сторонник бывшего главы Штатов Дональда Трампа Майкл Флинн объяснил, что в стране якобы имеется два правительства: одно формируется в результате выборов, а другое действует независимо. И даже во времена, когда у власти был республиканец, страной якобы управлял Барак Обама. И не исключено, что бывший президент и по сей день стоит во главе этого второго, тайного, правительства.

Ранее Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Американский президент перепутал женщину с мужчиной.