США управляет не Байден: журналисты рассказали о тайных "кураторах" американского президента

США управляет не Байден: журналисты рассказали о тайных "кураторах" американского президента
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Очередной провал демократа подтвердил популярную теорию

В Соединенных Штатах с новой силой заговорили о том, что Джо Байден – всего лишь своего рода марионетка, а на деле страной управляют некие "кураторы". Эту версию стали продвигать журналисты Fox News, когда узнали, что американский президент не знал об ухудшении отношений с Францией на фоне создания оборонного союза AUKUS. 

Журналисты обратили внимание на то, что Байден вещает не из Овального кабинета, а воссоздал его декорации через дорогу от Белого дома. Стивен Миллер объяснил это тем, что демократ не хочет, чтобы американцы узнали, кто действительно руководит страной. 

"Это позволяет ему читать непосредственно с монитора, который находится прямо перед ним, и без стекла телесуфлера, которое может быть видно в кадре", 

– заключил эксперт. 

Далее Fox News попытались ответить на вопрос, кто же тогда управляет страдной. Особенно учитывая тот факт, что и ФБР, и Минюст, и армия не считаются с мнением президента. Особенно учитывая тот факт, что нынешний глава Белого дома даже не знает о ключевых событиях во внешней политики Соединенных Штатов. 

Так, сторонник бывшего главы Штатов Дональда Трампа Майкл Флинн объяснил, что в стране якобы имеется два правительства: одно формируется в результате выборов, а другое действует независимо. И даже во времена, когда у власти был республиканец, страной якобы управлял Барак Обама. И не исключено, что бывший президент и по сей день стоит во главе этого второго, тайного, правительства. 

Ранее Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Американский президент перепутал женщину с мужчиной. 

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость319716
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Капитан "очевидность". Кто бы сомневался.
Но стоит учесть что он член секты "америкуты" в Америке.
И является рупором и исполнителем отдельной группы финансово-политического сообщества США
Гость317512
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все знают что США управляется рептилоидами из созвездия Зета-Рецыкуле. сам Байден наполовину рептилоид, наполовину хохол. смотрите "тайные списки" с Анной Чапман только на Рен-Тв !
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