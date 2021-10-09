Почему Россия согласились на приезд Нуланд

Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американке несколько недель не давали визу

В сентябре стало известно, что Россия и США обсуждают вопрос визита замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву по просьбе американцев. В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что вопрос решен. Политолог Георгий Бовт объяснил, почему Москва дала добро на приезд американки, ведь та – нежелательная персона.

Захарова объявила, что Нуланд пробудет в России три дня. По мнению Бовта, избежать приезда Нуланд было бы невозможно, ведь в ее ведомстве вопросы, связанные с нашей страной. 

Эксперт пояснил, что при необходимости Россия и США разрешают въезд лицам, которые находятся в черном списке. Бовт рассказал, что недавно три представителя российских спецслужб приезжали в США на переговоры с коллегами. Поэтому ради Нуланд Москва сделала исключение. 

Более того, в двух странах почти не осталось людей, которые занимаются вопросами отношений между нашими государствами и не находятся при этом под взаимными санкциями.

Ранее СМИ сообщали, что Москва поставила Вашингтону условие по приезду Нуланд. 

Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость315962
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Россию никто не спрашивал. Когда речь заходит о национальных интересах 🇺🇸 то такие страны как попуа, конго или Россия никто не спрашивает. Им ставят условия
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