Американке несколько недель не давали визу

В сентябре стало известно, что Россия и США обсуждают вопрос визита замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву по просьбе американцев. В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что вопрос решен. Политолог Георгий Бовт объяснил, почему Москва дала добро на приезд американки, ведь та – нежелательная персона.

Захарова объявила, что Нуланд пробудет в России три дня. По мнению Бовта, избежать приезда Нуланд было бы невозможно, ведь в ее ведомстве вопросы, связанные с нашей страной.

Эксперт пояснил, что при необходимости Россия и США разрешают въезд лицам, которые находятся в черном списке. Бовт рассказал, что недавно три представителя российских спецслужб приезжали в США на переговоры с коллегами. Поэтому ради Нуланд Москва сделала исключение.

Более того, в двух странах почти не осталось людей, которые занимаются вопросами отношений между нашими государствами и не находятся при этом под взаимными санкциями.

Ранее СМИ сообщали, что Москва поставила Вашингтону условие по приезду Нуланд.