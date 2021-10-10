"Удар по Путину": позиция Турции по России обрадовала Украину

"Удар по Путину": позиция Турции по России обрадовала Украину
Фото: Olena Khudiakova/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине опечалились из-за газовой зависимости от Путина
Глава украинского МИД остался под впечатлением после переговоров с турецким коллегой

Украино-турецкие отношения находятся в вышей точке своего развития. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с турецким коллегой Мевлютой Чавушоглу по России.

В минувшую субботу завершился двухдневный визит главы МИД Турции на Украину. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на заблокированный в России украинский сайт ТСН, стороны обсуждали вопрос безопасности в Черном море и стратегию сотрудничества по этому направлению. Также переговоры касались России, поскольку, как отметил Кулеба, закрытых тем между обеими странами нет.

"И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. <...> Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", – заявил он.

Также стороны обсудили прошедший саммит "Крымская платформа". Глава украинского МИД указал, что мероприятие стало "сильным ударом лично по Путину". 

"Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны", – сообщил Кулеба.

По его словам, Турция собирается не только остаться одной из самых активных стран-участниц саммита, но и уговаривать другие государства присоединиться к нему. Это, как полагает дипломат, станет "лучшим ответом России" на попытки продемонстрировать Турции свое недовольство.

Напомним, в конце сентября Реджеп Эрдоган совершил официальный визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из основных тем беседы стала договоренность по новым поставкам С-400 в Турцию. Однако после в СМИ появилась информация, что турецкий лидер после прошедших переговоров запросил у США крупную партию истребителей – предыдущий контракт между странами был разорван именно из-за покупки российских ЗРК. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость316152
Пожаловаться Ответить
Чикаго +25. Билл - всех кацапов ебилл
Да уж... Турция закупает у США 80 самолетов F-16. Путенские искандеры рыдают и сосут.
Ты бы прежде чем тут пургу нести, залез бы в инет и посмотрел, что есть "искандер", но, так как, ты, убогое чмно малолетнее, этого не умеешь, я поясню: Искандер-М предназначен для поражения НАЗЕМНЫХ целей. А расхреначить турецкие аэродромы со всей инфроструктурой, это да, тут будут рыдать, только не искандеры, а турки с просранными лярдами
Чикаго +25. Билл - всех кацапов ебилл
Пожаловаться Ответить
Да уж... Турция закупает у США 80 самолетов F-16. Путенские искандеры рыдают и сосут.
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
Смешно смотреть на этого Кулебу. Для кого он старается? При самом худшем для России варианте Крым вернётся в Турцию, да ещё с прилегающими территориями – Херсон, Очаков, Измаил. А Украина будет стоят в сторонке и тихо разваливаться.
Гость319960
Пожаловаться Ответить
Как же достали уже эти хохляндские клоуны! Вся их жизнь зациклина на России вместо того, чтобы думать о своей стране и бедном народе, который гнет спины на панов и подтирает задницы старикам по всей Европе. Мерзкие твари!
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Украино-турецкие отношения находятся в вышей точке своего развития. Хехе. Кулеба е6анат ccaный, не знает наверно, что газ в Венгрию теперь будет идти через турецкий хаб, по южному потоку, а не через его обоссаную грязную руину)))
Гость319718
Пожаловаться Ответить
Кулебяку по головке погладили?
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
И это глава МИДа! ГЛАВА! (рукалицо).
1
новости партнеров

Политолог указала на единственное спасение Украины от газового кризиса

Киев вредит сам себе

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей