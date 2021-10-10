Глава украинского МИД остался под впечатлением после переговоров с турецким коллегой

Украино-турецкие отношения находятся в вышей точке своего развития. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с турецким коллегой Мевлютой Чавушоглу по России.

В минувшую субботу завершился двухдневный визит главы МИД Турции на Украину. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на заблокированный в России украинский сайт ТСН, стороны обсуждали вопрос безопасности в Черном море и стратегию сотрудничества по этому направлению. Также переговоры касались России, поскольку, как отметил Кулеба, закрытых тем между обеими странами нет.

"И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. <...> Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", – заявил он.

Также стороны обсудили прошедший саммит "Крымская платформа". Глава украинского МИД указал, что мероприятие стало "сильным ударом лично по Путину".

"Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны", – сообщил Кулеба.

По его словам, Турция собирается не только остаться одной из самых активных стран-участниц саммита, но и уговаривать другие государства присоединиться к нему. Это, как полагает дипломат, станет "лучшим ответом России" на попытки продемонстрировать Турции свое недовольство.

Напомним, в конце сентября Реджеп Эрдоган совершил официальный визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из основных тем беседы стала договоренность по новым поставкам С-400 в Турцию. Однако после в СМИ появилась информация, что турецкий лидер после прошедших переговоров запросил у США крупную партию истребителей – предыдущий контракт между странами был разорван именно из-за покупки российских ЗРК.