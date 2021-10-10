"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Власти Германии заявили о возможной причастности Александра Лукашенко к миграционному кризису в Европе. Как сообщает Bild am Sonntag, белорусского президента считают "верховным контрабандистом" в деле с мигрантами. 

По мнению немецких властей, Лукашенко придумал новую схему шантажа в отношении ЕС – он собирается добиться отмены санкций в отношении Белоруссии посредством "организованной государством контрабанды Европы". 

Как пишет Bild, путешествие в Европу для мигрантов из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции и Сирии начинается с получения белорусской студенческой визы. 

"По прибытии в Минск местные пограничники или ополченцы вывозят людей в основном к польской границе – туда, где нет сведений о нахождении польских пограничников. Оказавшись в ЕС, они направляются в Германию", – пишет издание.

За "государственный контрабандный ввоз Минска" мигранты должны заплатить до € 4 000. Беженцев принимают в центре в Бранденбурге, где ситуация настолько напряженная, что уже установили зимние палатки.

По последним данным, ходатайство о предоставлении убежища подали около 33,5 тысяч человек лишь в одной Германии. 

Ранее Брюссель принял решение закрыть Минску небо для полетов в страны-поставщики мигрантов. Однако как именно они намереваются это сделать неизвестно.

Источник: Bild am Sonntag ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Вячеслав Москва
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“…"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко…” – молодец, этот упырь многовекторный: в Россию <цензура> яблоки польские, а в Польше беженцем.
Гость319956
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Всех отправить назад куда получили визу ,на <цензура> они нужны Германии, поляки ещё те <цензура>, деньги Германия давай, а у себя не оставляют этих черных
Гость319954
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Более того, также были найдены у беженцев авиабилеты до Минска, а если у кого-то и не было, то поскольку авиакомпании (Иракские авиалинии, Flydubai и другие) известны, то были сделаны запросы, которые подтвердили, что беженцы летели до Минска разными вариантами. Ну и по своим каналам выяснили про контору Центркурорт, которая всё и организовывала
Гость319954
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Когда 33,5 тысячи подавали свои ходатайства о предоставлении убежища, у них в обязательном порядке проверяли документы. А в паспортах или других удостоверениях личности находили белорусские визы. Далее, поскольку в таможне ЕС база единая, то немцам не составило труда сделать запросы в эти БД относительно того, что за границы пересекали эти беженцы. Так вот, одно дело как раньше, в первый-второй срок Меркель, когда беженцы на кораблях через Средиземное Море приплывали. А теперь, как выяснилось, все пересекали наземную границу с Беларусью, имея белорусские визы.
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