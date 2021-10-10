Досрочная отставка австрийского кацлера произошла из-за его позиции по России

Досрочная отставка австрийского кацлера произошла из-за его позиции по России
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Это не первый подобный скандал в карьере Курца

Австрийский канцлер Себастьян Курц досрочно ушел в отставку в минувшую субботу из-за коррупционного скандала в стране. Прокуратура заявила, что после проведения допроса переквалифицировала его статус со свидетеля на подозреваемого. Следствие полагает, что он использовал бюджетные средства для проведения соцопросов с позитивным для правительства результатом.

Однако, как полагает политолог Владимир Шаповалов, в действительности дело против Курца связано с его позицией по России. Своим мнением он поделился с "Известиями".

По его словам, уход Курца следует рассматривать с точки зрения "зачистки несогласных с антироссийскими настроениями Запада". Австрийский канцлер, одним из немногих в Европе, выступал за необходимость налаживания отношений с Россией. А в итоге стал жертвой "провокации немецких спецслужб". 

До этого политик уже подавал в отставку на фоне сканадала, который, к слову, был косвено связан с Россией. Позже оказалось, что к первому делу против Курца была причастна оппозиционная партия, которую возмущала политика несогласия с Евросоюзом. К примеру, он активно выступал против позиции "открытых дверей" Германии в деле с беженцами, противостояв в этом вопросе Ангеле Меркель. Тем не менее, позже народ снова назначил его на должность.

Шаповалов полагает, что в этот раз Курц ушел навсегда, а его политическая карьера похоронена. По его словам, после инцидента к власти в Австрии придет либеральная коалиция, которая станет отстаивать ценности Вашингтона.

Напомним, Курц, объясняя свою отставку, заявил, что уходит в сторону во избежание хаоса и для поддержания стабильности в стране. При этом он сохранит за собой место главы консервативной Австрийской народной партии и депутата Национального совета.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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