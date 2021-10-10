Она заявила, что действия руководства погубили многих талантливых спортсменов

Белорусская бегунья Кристина Тимановская после скандала на ОИ в Токио, когда раскритиковала действия руководства Белорусской федерации легкой атлетики, снова неодобрительно высказалась в отношении действий организации. Мнением она поделилась в "Инстаграме".

В сториз спортсменка отреагировала на публикацию БФЛА, на которой изображены все медали белорусского экс-спринтера Виктора Рябова.

"Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить", – поделилась она.

При этом она указала, что стала 20-кратной чемпионкой Белоруссии и рекордсменкой Республики, но о ее заслугах в организации уже забыли.

Напомним, во время Олимпиады в Токио произошел политический скандал с участием Кристины Тимановской. В соцсетях она раскритиковала БФЛА за то, что руководство вынуждает спорстменов участвовать в состязаниях, к которым не готовились. После этого ее сняли с участия в Играх, предприняв попытку отправить в Минск, однако в аэропорту она смогла подойти к полицейскому и попросить помощи. После она получила политическое убежище в Польше.