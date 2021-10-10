США "раскрыли" планы России по вторжению на Украину вместе с Белоруссией

США "раскрыли" планы России по вторжению на Украину вместе с Белоруссией
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон уверен, что наши военные учения маскируют подготовку к атаке

Антироссийская истерия в западных государствах продолжается. Любой шаг России там готовы рассматривать как агрессивные действия. Так, в Вашингтоне неожиданно пришли к выводу, что российские учения "Запад-2021" могут быть прикрытием для подготовки к нападению на Украину.

Обеспокоенность по поводу наших боевых маневров выразили американские конгрессмены. Они утверждают, что сентябрьские учения являются очевидным признаком "агрессивного настроя" нашей страны по отношению к союзникам Соединенных Штатов Америки. Речь идет о некоторых европейских государствах, а также о Незалежной.

Парламентарии признали, что данное военное мероприятие сильно их встревожило и требует пристального внимания с детальным анализом. Совместное поигрывание мускулами российских и белорусских военнослужащих не на шутку перепугало американцев.

Конгрессмены прямо заявили, что учения якобы используются для того, чтобы нарастить военную мощь, скоординировать действия и в определенный момент предположительно ударить по союзникам американцев. Такие измышления были отражены в отчете конгрессменов США о наших боевых маневрах, передает RT.

Напомним, масштабные российско-белорусские учения прошли в сентябре. В мероприятии участвовали больше сотни иностранных наблюдателей.

К слову, недавно в США перепугались из-за новейшего российского оружия. Новая мощная ракета, разработанная нашими военными конструкторами, способна спутать Североатлантическому альянсу все карты.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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