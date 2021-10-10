К власти в стране пришли "агрессивные русофобы"

Прошедшие парламентские выборы в Чехии, судя по итогам, могут привести к еще большему ухудшению отношений страны с Россией. Такого мнения придерживается политолог Вадим Трухачев.

Одержавшая победу коалиция из трех партий "Вместе" получит 71 место в парламенте – их, как пишет эксперт в EADaily, можно смело назвать "агрессивными русофобами". Представители двух входящих в состав коалиции партий в открытую называли Россию врагом, призывали говорить с позиции силы и требовали новых санкций. Именно они были инициаторами провокации с памятником Коневу.

Лидер третьей партии демократ Петр Фиала активно призывал поставить Россию на колени – он, вероятней всего, и получит место премьер-министра.

"Велик риск того, что теперь российско-чешские отношения просто окончательно "замёрзнут" до следующих выборов", – считает политолог.

Партия пока еще действующего премьера Бабиша заняла второе место. Но члены коалиции не готовы идти с ним в одном направлении. Из-за этого не исключено, что ANO уйдет в оппозицию. На фоне скандала с Петровым и Бошировым, якобы взорвавшими склады во Врбетице, о чем снова вспомнили в тот момент, когда рейтинг Бабиша в стране сильно обвалился, оставлять надежду на поддержку партии пророссийского курса не следует.

"Теперь мы можем ожидать попыток массового сноса памятников красноармейцам (не факт, что получится, но всё равно – неприятно). Ждать присоединения Чехии к ярым противникам "Северного потока – 2". Лишение России контрактов на работу со второй чешской АЭС – в Темелине. Подчёркнутые действия в отношении представительств российских компаний в Чехии. Новые шпионские страсти… Возможно почти всё. Задирать Россию наверняка станут – в особенности, на первых порах", – пишет эксперт.

По мнению Трухачева, после прошедших выборов Чехия превратится во вторую Польшу, для которой русофобия давно стала одной из ключевых основ внешней политики.