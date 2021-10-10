После выборов отношения между Чехией и Россией станут еще хуже - эксперт

После выборов отношения между Чехией и Россией станут еще хуже - эксперт
Фото: Vit Simanek/ CTK/ www.globallookpress.com
К власти в стране пришли "агрессивные русофобы"

Прошедшие парламентские выборы в Чехии, судя по итогам, могут привести к еще большему ухудшению отношений страны с Россией. Такого мнения придерживается политолог Вадим Трухачев. 

Одержавшая победу коалиция из трех партий "Вместе" получит 71 место в парламенте – их, как пишет эксперт в EADaily, можно смело назвать "агрессивными русофобами". Представители двух входящих в состав коалиции партий в открытую называли Россию врагом, призывали говорить с позиции силы и требовали новых санкций. Именно они были инициаторами провокации с памятником Коневу. 

Лидер третьей партии демократ Петр Фиала активно призывал поставить Россию на колени – он, вероятней всего, и получит место премьер-министра. 

"Велик риск того, что теперь российско-чешские отношения просто окончательно "замёрзнут" до следующих выборов", – считает политолог.

Партия пока еще действующего премьера Бабиша заняла второе место. Но члены коалиции не готовы идти с ним в одном направлении. Из-за этого не исключено, что ANO уйдет в оппозицию. На фоне скандала с Петровым и Бошировым, якобы взорвавшими склады во Врбетице, о чем снова вспомнили в тот момент, когда рейтинг Бабиша в стране сильно обвалился, оставлять надежду на поддержку партии пророссийского курса не следует. 

"Теперь мы можем ожидать попыток массового сноса памятников красноармейцам (не факт, что получится, но всё равно – неприятно). Ждать присоединения Чехии к ярым противникам "Северного потока – 2". Лишение России контрактов на работу со второй чешской АЭС – в Темелине. Подчёркнутые действия в отношении представительств российских компаний в Чехии. Новые шпионские страсти… Возможно почти всё. Задирать Россию наверняка станут – в особенности, на первых порах", – пишет эксперт.

По мнению Трухачева, после прошедших выборов Чехия превратится во вторую Польшу, для которой русофобия давно стала одной из ключевых основ внешней политики.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость320010
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так отношения разорвем и баста, или карликовая Чехия России войну обьявит, ну тогда им реальный писец будет, так что не фига плохо не будет.
Гость318837
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Чехия также интересна, как погода в Антарктиде.
Гость316293
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Будут стоять на коленях умоляя пустить обратно на рынок свои товары
НАТО, США и Китай сильнее России.
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Во как... Петр Первый поднял Россию с колен, постриг бороды тупоголовым боярам, научил танцевать Мурку, создал экономически развитое европейское государство и построил могучий флот. Далее на многие века Россия упала на колени, поднялась с колен при Со-Се-Се-Эр а затем, при развале Савейского Союза, снова грохнулась на пол. Пытался поднять ее с колен алкаш Борька, но поставил ее раком на целых 20 лет Фофа Фуйлопут. Так что Петру Фиалу стоит только сказать Рассеи: "Хенде хох!"
Гость319618
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И это хорошо , меньше российских туристов будет ездить в Прагу тратить деньги.
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