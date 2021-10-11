Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал подробную статью о Киеве и ее президентах, не сдерживая эмоций и говоря прямо о ненадежных и слабых руководителях Незалежной.

Так, политик указал на то, что Незалежная ищет свой путь и пишет новую историю, хотя на это нужно очень много времени. При этом задается вопросом, какая у ее лидеров историческая идентичность и кем они себя ощущают по национальности. Нынешний президент "измученной страны" Владимир Зеленский, по словам Медведева, всю жизнь общался на русском, работал и зарабатывал в России. Теперь же, став главой государства, "поменял политическую и нравственную ориентацию", боясь лишиться власти. Сделал бывший актер это, отказавшись от своей идентичности и начав служить национализму в Незалежной.

Медведев полагает, что Зеленского терзает такой поворот событий. Однако лидер Незалежной вынужден учитывать интересы всех этнических групп в стране, чтобы выжить. Например, Зеленский принял закон о коренных народах Украины, показав себя наиболее ярым националистом, считает зампредседателя СБ РФ.

Политик подчеркнул, что вести переговоры с человеком, который вывернулся наизнанку и идет против себя, никак невозможно.

Медведев также порассуждал об Украине в целом. Он отметил, что Киев зависим от Вашингтона во всех сферах. При этом если при СССР властям нужны были добрые отношения со всеми странами, то американцам от украинцев нужно лишь быть "анти-Россией". Медведев полагает, что в какой-то момент "союз" Украины и США развалится, а о членстве в НАТО и ЕС Киев может и не мечтать. По его словам, Незалежная не имеет своей никакой ценности в области борьбы Запада с нашей страной

"Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", – указывает Медведев в "Коммерсанте".

Политик уверен, что лидеры Украины всегда хотели лишь нажиться на посту президента, а вот человека, который бы пожертвовал собой на блага страны, не найти. Медведев считает, что с такими слабыми людьми связываться непродуктивно.

Чиновник также пояснил, почему контактировать с Украиной бесполезно. По его словам, власть Незалежной регулярно меняет свои взгляды на противоположные из-за Запада. Поэтому и доверять тем, кто брешет, нельзя.

Медведев считает, что России нужно дождаться нормального руководства Украины, которое не захочет конфликтовать, а захочет уважительных и взаимовыгодных отношений.