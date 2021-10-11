Американцы могут растерять свою мощь

На фоне строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европе резко выросли цены на голубое топливо. Усилился и без того нарастающий энергетический кризис. Однако Кремль смог обернуть, казалось бы, негативную ситуацию, в свою пользу.

К такому выводу пришли аналитики американского издания The Wall Street Journal. Они полагают, что российский лидер Владимир Путин добился укрепления позиций нашей страны на мировой арене.

Кроме того, эксперты не исключают, что энергетический кризис поспособствует потере американской мощи. Меж тем, они подчеркивают, что в США пока не ощутили в полной мере негативные эффекты от кризисных явлений. Это происходит на фоне пандемии коронавируса, усилившейся миграции и роста инфляции.

В тоже же время, как отмечают аналитики, конечные цены для европейских потребителей в течение 2021 года выросли в пять раз. Однако, по их мнению, Россия смогла использовать эту ситуацию для своей пользы. Американцы уверены, что Европа сегодня находится в энергетической зависимости от Москвы. Более того, "Газпром" может диктовать там свои условия.

Издание WSJ обвиняет в сложившейся ситуации Белый дом. По мнению экспертов, администрация Джо Байдена поставила под угрозу национальную безопасность США, рискуя растерять стратегическую мощь страны. Аналитики уверены, что Вашингтон разменял энергетическую отрасль на "климатические мечты", чем нарушил баланс сил в мире.