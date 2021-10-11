Доказательств никаких британцы не предоставили

Британские журналисты издания The Sun заявили, что российские шпионы украли формулу вакцины против ковида. Якобы "Спутник V" очень похож на препарат Астра-Зенека, который разработал Оксфорд. Об этом изданию рассказали анонимные министры.

Эти чиновники обладают доказательствами того, что важные данные о вакцине были взяты у фармацевтических компаний. Спецслужбы полагают, что данные были попросту скопированы агентом лично.

Британские агенты в 2020 году заявили, что это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина, пишет "Общественная служба новостей". Они уверены на 95%, передает издание, что хакеры атаковали британские, американские и канадские структуры, которые создавали вакцину против COVID-19.

Боб Сили, эксперт по России и депутат тори, считает, что Лондону стоит всерьез и мудро отнестись к шпионажу со стороны Москвы и Пекина вне зависимости от причины.

При этом издание не привело никаких доказательств вины России, а заодно сообщило, что Даунинг-стрит отказался комментировать эту информацию.

Тем временем Запад до сих пор не признал "Спутник V". Как напоминает URA.RU, в ЕС данную ситуацию свалили по привычке на Россию. Посол содружества в России Маркус Эдерер обвинил РФ в задержке проведения инспекции ЕМА, добавив, что вся загвоздка в технической стороне вопроса, а не политике.