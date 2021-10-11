Власти Германии подозревают Лукашенко в переброске нелегалов в ЕС

Власти Германии подозревают Лукашенко в переброске нелегалов в ЕС
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии может быть причастен к организации миграционного кризиса

Одной из главных проблем Европы сегодня является нарастающий поток мигрантов. Нелегалы начали активно проникать в ЕС через территорию Польши и Литвы, а туда, как подозревают немецкие власти, – из Белоруссии. В этой связи, в Германии началось расследование причастности президента Александра Лукашенко к миграционному кризису. 

Предполагаемые переброски нелегалов из стран ближневосточного региона через линию соприкосновения Белоруссии и Евросоюза начались сразу после введения санкций против режима Лукашенко. Власти некоторых европейских стран не сомневаются, что это дело рук самого президент РБ. Белорусского лидера открыто обвиняют в организации потока мигрантов в качестве ответной меры. 

Как сообщает немецкое издание Bild, пограничная служба Германии постоянно задерживает выходцев из Ирака и Сирии на границе с Польшей. Отмечается, что нелегалы проникают на территорию Евросоюза из Белоруссии. Причем, их поток постоянно усиливается.

"С августа через Белоруссию в Германию прибыло почти 4000 беженцев", – пишет Bild.

По мнению аналитиков немецкого издания, таким образом "диктатор" Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз и заставить его отменить санкции. Эксперты подчеркивают, что власти Германии в курсе проблемы и уже расследуют причастность президента Белоруссии к "контрабанде" нелегалов. 

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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