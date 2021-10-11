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Варшава строит новый судоходный канал через Балтийскую косу, заявляя об экономических и военных перспективах. Однако на деле никаких преимуществ дорогостоящий проект Польше не принесет. Разъяснения дал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Сейчас для прохода в порт Эльблонга польским и другим иностранным судам приходится идти по внутренним российским водам. Поэтому теоретически опасения Варшавы имеют основания: Москва, действительно, может заблокировать проход.
Однако новый канал не станет панацеей. В случае войны наши военные запросто перекроют и движение через Балтийскую косу, причем не только силами морского флота.
"Проход через канал может быть заблокирован наземным артиллерийским огнем. Ведь от Балтийска до канала всего 48 км, а от некоторых других районов Калининградской области и того меньше",
– пояснил Александров в комментарии "Свободной прессе".
При этом эксперт напомнил, что Эльблонг не является анклавом, поэтому поляки могут доставлять туда грузы и другими путями. Так что реальных оснований для того, чтобы вкладывать деньги в рисковый с точки зрения экологии проект, у Польши нет.
Балтийская коса отделяет Вислинский залив от основной части Гданського залива. Ее длина – 65 км, примерно половина территории принадлежит России. Против строительства канала выступают Россия, Евросоюз, международные экологические организации и даже ряд польских политиков. Однако в Варшаве настаивают, что реализация проекта укрепит суверенитет страны.
Ранее истинные цели польского руководства, связанные с каналом через Балтийскую косу, раскрыл губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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