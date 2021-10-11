Давление общественности заставило украинского президента отказаться от первоначальных лозунгов

В Верховной Раде оценили статью Дмитрия Медведева, в которой резко высказался о действующей украинской власти. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что сейчас страну возглавляют "невежественные и необязательные" политики, поэтому для налаживания диалога между странами необходимо дождаться появления "вменяемого" правительства. Депутат украинского парламента Юрий Бойко прокомментировал публикацию российского чиновника.

Украинский парламентарий признал, что Владимиру Зеленскому действительно пришлось отказаться от идей и лозунгов, которые звучали в самом начале его политической карьеры. Именно общественность заставила главу Незалежной изменить риторику своих высказываний, сделать выбор в пользу антироссийских настроений.

"Он пришел с одними лозунгами, с миром, стремлением помочь всем, а потом пошел в русле антироссийского тренда. Такая метаморфоза с ним произошла. Это я подтверждаю",

– заключил Бойко в эфире радио "Говорит Москва".

При этом депутат не стал отрицать, что сейчас в Киеве по-прежнему есть люди, которые выступают за диалог с Москвой. Но в большинстве по-прежнему остаются те политики, которые все-таки предпочитают придерживаться антироссийской риторики.

"Но мы боремся и будем бороться до восстановления отношений",

– подытожил парламентарий.

Напомним, что в своей статье Медведев заявил, что вести переговоры с Зеленским нет смысла, поскольку тот идет против себя. Также экс-президент РФ отметил, что нынешняя власть Незалежной постоянно меняет свои взгляды, чтобы получить одобрение Запада, поэтому о никаком доверии к таким "партнерам" не может идти и речи, уточняет телеканал "360".