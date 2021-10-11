В Германии прошла акция протеста против Лукашенко

В Германии прошла акция протеста против Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Оппозиция организовала в Нюрнберге процесс над президентом Белоруссии

Жители немецкого Нюрнберга выразили солидарность с белорусами. Они провели акцию протеста в преддверии правовой конференции, где международные эксперты изучат действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые, по версии оппозиции, являются преступлениями. 

Бывший министр культуры РБ и дипломат Павел Латушко рассказал, что заочный процесс над главой государства пройдет в Нюрнберге в понедельник, 11 октября. Разумеется, это город выбран неслучайно. В 1945 году там проходил военный трибунал над лидерами фашисткой Германии. Белорусская оппозиция, очевидно, решила придать символизма своей борьбе против Лукашенко. 

Лидер "Народного антикризисного управления" тоже прилетел в Германию. Он выступил перед протестующими и рассказал о предстоящей международной правовой конференции "по преступлениям режима" Лукашенко. Латушко подчеркнул, что демократические силы продолжат бороться с белорусским режимом:

"Мы планируем определить четкий алгоритм дальнейших действий в рамках правовой системы Европы по привлечению к ответственности за те преступления против человечности, которые осуществляет диктатор Лукашенко и его сторонники".

Напомним, ранее официальные власти Германии решили проверить причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к переброске нелегалов на территорию Евросоюза. Они подозревают главу государства в организации миграционного кризиса. 

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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