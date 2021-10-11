Что ждет российско-австрийские отношения при новом канцлере

Что ждет российско-австрийские отношения при новом канцлере
Фото: Bernd Kappelmeyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Глобальных перемен ждать не стоит, считают политологи

Эксперты рассказали, как назначение Александера Шалленберга на пост канцлера Австрии скажется на отношениях с Россией. 

Политолог Тимофей Бородачев уверен, что отставка Себастьяна Курца вряд ли способна кардинальным образом изменить риторику российско-австрийских отношений, поэтому на глобальные перемены надеяться пока не приходится. 

"Позиция не изменится, просто остальные будут делать то же самое, но не говорить об этом так открыто",

– заключил Бородачев в разговоре с "Известиями". 

С коллегой согласился и другой эксперт, Владимир Швейцер. Глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН указал на то, что на данный момент у России с Австрией наиболее стабильные отношения, если рассматривать всех участников Европейского союза. 

"И они, я думаю, останутся такими и при новой власти", 

– подытожил Швейцер. 

Напомним, что ранее эксперты назвали возможную причину отставки Курца с поста канцлера Австрии. Владимир Шаповалов считает, что всему виной позиция политика по России. 

Если верить официальной версии, экс-канцлер подозревается в использовании бюджетных средств для проведения социальных опросов с положительными для власти результатами. Но не исключено, что желание Курца наладить отношения с Москвой сыграло с ним злую шутку. В итоге политик стал жертвой "провокации немецких спецслужб". 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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