Глобальных перемен ждать не стоит, считают политологи

Эксперты рассказали, как назначение Александера Шалленберга на пост канцлера Австрии скажется на отношениях с Россией.

Политолог Тимофей Бородачев уверен, что отставка Себастьяна Курца вряд ли способна кардинальным образом изменить риторику российско-австрийских отношений, поэтому на глобальные перемены надеяться пока не приходится.

"Позиция не изменится, просто остальные будут делать то же самое, но не говорить об этом так открыто",

– заключил Бородачев в разговоре с "Известиями".

С коллегой согласился и другой эксперт, Владимир Швейцер. Глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН указал на то, что на данный момент у России с Австрией наиболее стабильные отношения, если рассматривать всех участников Европейского союза.

"И они, я думаю, останутся такими и при новой власти",

– подытожил Швейцер.

Напомним, что ранее эксперты назвали возможную причину отставки Курца с поста канцлера Австрии. Владимир Шаповалов считает, что всему виной позиция политика по России.

Если верить официальной версии, экс-канцлер подозревается в использовании бюджетных средств для проведения социальных опросов с положительными для власти результатами. Но не исключено, что желание Курца наладить отношения с Москвой сыграло с ним злую шутку. В итоге политик стал жертвой "провокации немецких спецслужб".