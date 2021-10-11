Медведев в статье послал кураторам Украины четкий сигнал по Зеленскому

Медведев в статье послал кураторам Украины четкий сигнал по Зеленскому
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Нашумевшая публикация о бессмысленности общения Москвы с нынешним Киевом приурочена к приезду в РФ посланницы Вашингтона Нуланд

В своей статье о нынешнем руководстве Украины зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев послал  западным куратором киевского режима вполне ясный сигнал -"Этот Буратино сломался, несите нового". Такого мнения придерживаются ряд российских экспертов, комментируя уже нашумевшую публикацию как в РФ, так и среди истеблишмента соборной.

Отметим, статья бывшего премьер-министра страны вышла в "Коммерсанте" аккурат в преддверии приезда в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. В ней Медведев совершенно открыто дает понять, что Кремлю нечего обсуждать с действующими украинскими властями.

Как считает политтехнолог Марат Баширов, во-первых, ключевой является фраза запреда Совбеза в конце материала о том, что наша страна "умеет ждать".

"Россия – это в том числе и "Газпром". Ничто так не бьет по рейтингам, как холодные батареи, и что-то мне подсказывает, что украинским властям придется нынче зимой туго", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Далее Баширов отмечает, что словами "мы люди терпеливые" Медведев указывает на бессмысленность раскалывать его и президента России Владимира Путина по данному вопросу.

"Да, собственно, и вся статья в уничижительном залоге относительно властей Украины не оставляет места для рукопожатия не только Зеленскому, но и всей его команде", – полагает он.

По мнению эксперта, теперь американской посланнице будет "сложно объяснить Кремлю, почему мы должны помогать нынешнему киевскому режиму и, кстати, особенно ей с ее печеньками".

"В общем, этот Буратино сломался, несите нового или оставьте эту страну в покое", – подвел черту Баширов.

А вот журналист и телеведущий Владимир Соловьев обратил особое внимание именно на тот факт, что публикация вышла до прилета Нуланд в Москву и ее переговоров на Смоленской площади и администрации президента РФ.

По его словам, в статье "максимально точно" представлена позиция Кремля – "с Зеленским говорить не о чем, а вот его хозяев послушаем".

"А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", как написал Медведев", – напомнил Соловьев в соцсети посыл .экс-главы нашего правительства и бывшего президента.

Ранее сегодня депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко, реагируя на статью Медведева, отметил, что Зеленский действительно вынужден был под напором апологетов антироссийской политики Незалежной изменить своим предвыборным обещаниям в пользу требованиям ура-патриотов и радикалов. При этом он подчеркнул, что в стране еще остаются политики и движения, которые выступают за диалог с Москвой.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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