Америке нужно отказаться от детских садов для холодной войны с Россией - СМИ

Америке нужно отказаться от детских садов для холодной войны с Россией - СМИ
Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Обозреватель The National Interest считает, что Москву и Пекин остановят лишь расходы на оборону США, ядерная триада которой устарела

Соединенные Штаты должны сократить траты на социальные нужды и направить сэкономленные бюджетные средства на борьбу с Россией и Китаем. К этому призвал Вашингтон американский обозреватель Питер Хьюсси в The National Interest.

В своей статье он высказал точку зрения, что траты на больницы и детские сады слишком велики и неоправданны.

Сейчас в Конгрессе обсуждаются два крупных бюджетных законопроекта, которые касаются социальной сферы. По мнению автора публикации, доступная медицина и улучшение дошкольного образования в настоящий момент времени менее важны, чем нужды Пентагона.

"Защита Соединенных Штатов требует больших расходов, однако другие необязательные бюджетные предложения превосходят новые расходы оборонного бюджета... Больший приоритет следует отдавать оборонному бюджету, а не триллионам новым социальным расходам", пишет журналист.

Автор выразил сожаление, что траты на медицину, образование и соцобеспечение составляют слишком значительную часть бюджетных расходов, при том что не являются обязательными. Одновременно в процентном соотношении на оборону страны объем средств год от года все уменьшается.

Так, в 1960 году расходы на армию составляли $49 млрд – 50% бюджета; в 1980-ом – только 23% бюджета, правда, сумма была значительно больше, $176 миллиардов.

В прошлом году Вашингтон, посетовал обозреватель, потратил лишь $2100 на каждого американца – это на треть меньше, чем расходовалось во времена "холодной войны". Хьюсси считает, что сейчас наступил такой период, когда Штаты не имеют права расслабляться, поскольку Россия наращивает военную мощь, а список противников США дополнился Китаем.

По его мнению, жизненно важно модернизировать стареющую триаду ядерных платформ страны. Многие системы служат 50 и более лет, подчеркнул публицист. По мере того, как этот арсенал устаревает, стоит задуматься о том, что еще нужно для продолжения сдерживания противников Америки, предупреждает он.

"История показывает, что увеличение расходов на социальные выплаты не остановит Китай или Россию. Их остановит увеличение расходов на оборону", – подытожил автор.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость320349
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Пиндосы уничтожают Американцев как класс.
Гость 349014
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А у людей в сандалиях военный бюджет 280 долларов, и то скорее всего фальшивых, а как пришли под стены города, янки сверкнули пятками так , как будто это у них бюджет 280 долларов. Да и русские в Сирии чуть поддали им, и уже нет там никаких матрасных расположений, вильнули бёдрами и в пакистан ушли.
Гость320332
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Я - ЗА! Пусть вырождаются...
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