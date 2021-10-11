Евросоюз нашел новых "вредителей" суверенитету Украины среди россиян

Евросоюз нашел новых "вредителей" суверенитету Украины среди россиян
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Против восьми граждан ввели санкции

Антироссийские настроения в европейских государствах не планируют идти на убыль. Там все также обвиняют нашу страну в ущемлении прав несчастной Украины. На этом фоне совет Европейского Союза решил расширить перечень санкционных ограничений в отношении граждан России и Украины.

Черный список европейцев пополнился восьмью фамилиями. На этот раз основной удар был нанесен по государственным служащим, которые трудятся на территории Крымского полуострова. В основном, от санкционной дубины пострадали судьи и прокуроры Севастополя и Крыма.

Соответствующее решение экономические палачи из Европы приняли в понедельник, 11 октября. Причиной такой немилости значится "подрыв суверенитета Украины". Мол, высокопоставленные крымчане вредят независимости украинского государства, а также подрывают территориальную целостность Незалежной.

Персональные санкции впервые были введены после возвращения Крымского полуострова в родную российскую гавань в 2014-м году. С тех пор они регулярно продлеваются и расширяются. Попавшим под опалу людям ограничивают поездки на территорию Евросоюза, а также замораживают их активы в Европе.

К слову, недавно известный политолог Сергей Мельничук заявил, что Крым нужен киевскому режиму для денег. Развивая истерию вокруг полуострова, украинцы получают повод клянчить деньги у западных партнеров.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Бытие определяет сознание...
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Дуркаина никогда не стояла на коленях.Она как лежала мордой в г...вне,так и осталась там .А сейчас еще научилась раком стоять и ей это нравится.В каждой стране есть свои идиоты,но чтобы у идиотов была своя страна-такое впервые в истории человечества.
Гость320349
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Я так понял осуждение и расследования сжигания живьём людей, а кто выпрыгнул из окна добиванием на асфальте в Одессе этими борцами за справедливость не планируется.
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