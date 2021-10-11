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США готовят Европу на абсолютное заклание и максимальную конфронтацию с Россией. К такому выводу пришел российский политолог Дмитрий Куликов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По его словам, европейцев доведут до состояния конфронтации с Москвой, поскольку в ЕС ничего не могут этому противопоставить. В этом смысле эксперт задается вопросом, что же предпринять самой России и отвечает: необходимо действовать, как и ранее бывало в истории.
"Конфронтации и развития этой конфронтации избегать настолько, насколько возможно, потому что те люди, которые кинули в огонь Украину, то же самое хотят сделать и с Европой. Разницы никакой, это абсолютно логически одинаковые ситуации, но Украины одной оказалось мало. Украины с Грузией", – подчеркнул Куликов.
По его мнению, всю Европу хотят втянуть в реальное полувоенное положение, чтобы в любой момент континент можно было перевести в режим горячего конфликта.
"Нужно достичь такого состояния, что любой спички будет достаточно для того, чтобы все это вспыхнуло", – резюмировал эксперт.
Добавим, сейчас в некоторых странах Старого Света обвиняют Россию в газовом кризисе, настигшем континент из-за дефицита топлива в европейских хранилищах перед зимним сезоном и взлетевшими на этом фоне ценами на голубое сырье. В частности, в отказе Москвы поставлять газ сверх контрактов увидели якобы шантаж со стороны руководства РФ – или ЕС ускоряет процесс запуска "Северного потока-2", или европейцы просто будут замерзать.
Российская сторона категорически отвергает такие обвинения, указывая на собственные ошибки правителей Старого Света, сделавших ставку на
краткосрочные контракты вместо долгосрочных.
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