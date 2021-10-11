Путин объяснил причину кашля на совещании по вопросам АПК

Путин объяснил причину кашля на совещании по вопросам АПК
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер нации призвал соотечественников вовремя пройти вакцинацию от COVID-19 и ревакцинацию

Президент России Владимир Путин заставил поволноваться о своем здоровье председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. На совещании по вопросам АПК она обратила внимание главы государство на его кашель и поинтересовалась состоянием его здоровья в свете того, что главу государств ждут на Международном Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 октября.

Путин успокоил Матвиенко, дав простое объяснение своему кашлю.

"Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит", – заверил лидер нации.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что регулярно сдает тесты не только на коронавирус, но и на другие инфекционные болезни.


Также президент пожелал всем коллегам здоровья и призвал своевременно вакцинироваться, чтобы выполнять свою работу с максимальной отдачей.

Как напоминает "Пятый канал", Путин 14 сентября объявил, что ушел на самоизоляцию из-за большого количества выявленных случаев COVID-19 в его окружении. Позже президент сообщил, что одним из них оказался личный адъютант главы государства, с которым он провел целый рабочий день. По словам Владимира Владимировича, все заболевшие не прошли вовремя ревакцинацию от коронавируса.

Добавим, в России за последнее время растет шкала инфицированных COVID-19 и смертей от этой болезни. За последние сутки коронавирус подхватили еще 29 409 человек, том числе 957 пациентов скончались. В понедельник, 11 октября, стало известно, что в Москве можно сделать бесплатный тест на COVID-19 в 10 центрах госуслуг "Мои документы", а также ГУМе, фудмолле "Депо", ТЦ "Афимолл Сити" и в других популярных общественных местах.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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