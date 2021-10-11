"Гнать в шею из страны": россияне отреагировали на приезд Нуланд "с печеньками"

"Гнать в шею из страны": россияне отреагировали на приезд Нуланд "с печеньками"
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Американка вызвала большой ажиотаж в Сети

Сегодня, 11 октября, заместительница руководителя американского Госдепа Виктория Нуланд прилетела в российскую столицу. Скандально известная дарительница печенек на украинском майдане вызвала бурные обсуждения в интернет-пространстве.

Весьма иронично по этому поводу высказался известный политический эксперт и публицист Армен Гаспарян. На своей странице в телеграм-канале специалист разместил видеоролик, на котором госпожа Нуланд шествует по российскому аэропорту.

"Печеньки приехали", – лаконично прокомментировал прибытие американки Гаспарян.

Высокопоставленная госслужащая, которая в свое время активно поддерживала государственный переворот в Незалежной, пользуется дурной славой на территории нашей страны. Запустение, в которое пришло братское государство, болью отдается в сердцах многих россиян. Так что радости по поводу ее прибытия в Москву никто не испытал.

"Пусть наши кушает", "Особо важный груз", "На кол ведьму", "Что-то сумки маловаты! Где обещанные печеньки?", "Сухарики ей в дорогу", "Нашествие ковидлы и Нуланд. Теперь надо проводить очищение страны путем экзорцизма и антисептика", "Принесла ее нелегкая... Гнать в шею из страны с ее "выпечкой"..." – пишут комментаторы. 

К слову, недавно опытный эксперт Александр Лосев раскрыл причину визита Нуланд в Россию. Специалист убежден, что Белый дом планирует договориться с нашей страной по ряду важных вопросов.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость320416
Пожаловаться Ответить
конечно нуланд одна из покровителей укропабандеровского переворота 2014 на Окраине,но разговаривать надо.Правильно сказал Медведев-----же не с вассалами руководстве хохлоукропии,а с СЮЗЕРЕНОМ(внешним управленцом)теми представителями дядюшки сэма,в том числе и,кто раздавал ПЕЧЕНЬКИ и в тэме!Как то так.
игорь
Пожаловаться Ответить
она бы могла например народу россии вместо печенек УКАЗАТЬ на того кто украл у них пенсии))
почему бы нет
но того не сделает потому что сама капиталистка с ног до головы
и печеньки тут не причем а причем сами люди живущие и предавшие свою страну СССР
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…"Гнать в шею из страны"…” – да, ладно. Вика не первый раз приезжает в Россию, с чего такой ажиотаж? С врагами тоже надо общаться, чтобы они знали и видели, что их не бояться.
Гость317381
Пожаловаться Ответить
тебя так сильно волнует этот вопрос ? ты живешь в Америке ?
ну а что тогда ?
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Оправдает-ли она надежды Америки, вот в чем вопрос!?
Гость317381
Пожаловаться Ответить
Гость318304
Хорошо у нас пропаганда поставлена связали навеки обычного штатавского чиновника с печеньками.
это обычная практика манипулирования сознанием людей. только в случае с россией даже придумывать особо ничего не надо. Нуланд - это печеньки, Зеленский - играет членом на пианино.
быдло хавает и ладно, под пивко хорошо заходит.
на кого батон крошить вздумал - выпердыш кастрированный
Пожаловаться Ответить
Гость317512
я что то не понял - кто против визита Виктории ? похмельное краснорылое быдло чтоли ?
<цензура> работать, матьвашу.
вас нкто не спрашивает.
на кого батон крошить вздумал - выпердыш кастрированный
Гость320394
Пожаловаться Ответить
Гость317512
я что то не понял - кто против визита Виктории ? похмельное краснорылое быдло чтоли ?
<цензура> работать, матьвашу.
вас нкто не спрашивает.
дебилы б.....
Гость317512
Пожаловаться Ответить
я что то не понял - кто против визита Виктории ? похмельное краснорылое быдло чтоли ?
<цензура> работать, матьвашу.
вас нкто не спрашивает.
Гость318304
Пожаловаться Ответить
Хорошо у нас пропаганда поставлена связали навеки обычного штатавского чиновника с печеньками.
1
новости партнеров

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока

Состояние турецкого лидера вызывает вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей