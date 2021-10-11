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Сегодня, 11 октября, заместительница руководителя американского Госдепа Виктория Нуланд прилетела в российскую столицу. Скандально известная дарительница печенек на украинском майдане вызвала бурные обсуждения в интернет-пространстве.
Весьма иронично по этому поводу высказался известный политический эксперт и публицист Армен Гаспарян. На своей странице в телеграм-канале специалист разместил видеоролик, на котором госпожа Нуланд шествует по российскому аэропорту.
"Печеньки приехали", – лаконично прокомментировал прибытие американки Гаспарян.
Высокопоставленная госслужащая, которая в свое время активно поддерживала государственный переворот в Незалежной, пользуется дурной славой на территории нашей страны. Запустение, в которое пришло братское государство, болью отдается в сердцах многих россиян. Так что радости по поводу ее прибытия в Москву никто не испытал.
"Пусть наши кушает", "Особо важный груз", "На кол ведьму", "Что-то сумки маловаты! Где обещанные печеньки?", "Сухарики ей в дорогу", "Нашествие ковидлы и Нуланд. Теперь надо проводить очищение страны путем экзорцизма и антисептика", "Принесла ее нелегкая... Гнать в шею из страны с ее "выпечкой"..." – пишут комментаторы.
К слову, недавно опытный эксперт Александр Лосев раскрыл причину визита Нуланд в Россию. Специалист убежден, что Белый дом планирует договориться с нашей страной по ряду важных вопросов.
Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах
Состояние турецкого лидера вызывает вопросы
почему бы нет
но того не сделает потому что сама капиталистка с ног до головы
и печеньки тут не причем а причем сами люди живущие и предавшие свою страну СССР
ну а что тогда ?
быдло хавает и ладно, под пивко хорошо заходит.
<цензура> работать, матьвашу.
вас нкто не спрашивает.