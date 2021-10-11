Ведомство закроется 21 октября

Дипломатические отношения Вашингтона и Минска продолжают ухудшаться. Так, накануне стало известно, что генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает свою работу.

Так, уже с 8 октября была прекращена обработка документов, направленных по почте. С 15 октября будет прекращен доступ в офис Генконсульства республики. Работа будет завершена к 21 числу текущего месяца.

"Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики",

– отмечается на официальном сайте ведомства.

Также подчеркивается, что решение о закрытии было принято по требованию американской стороны.

Ранее Белоруссия отказалась направлять посла в США.



