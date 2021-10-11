Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу 21 октября

Ведомство закроется 21 октября

Дипломатические отношения Вашингтона и Минска продолжают ухудшаться. Так, накануне стало известно, что генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает свою работу. 

Так, уже с 8 октября была прекращена обработка документов, направленных по почте. С 15 октября будет прекращен доступ в офис Генконсульства республики. Работа будет завершена к 21 числу текущего месяца. 

"Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики", 

– отмечается на официальном сайте ведомства. 

Также подчеркивается, что решение о закрытии было принято по требованию американской стороны. 

Ранее Белоруссия отказалась направлять посла в США. 


Источник: Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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