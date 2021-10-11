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Дипломатические отношения Вашингтона и Минска продолжают ухудшаться. Так, накануне стало известно, что генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает свою работу.
Так, уже с 8 октября была прекращена обработка документов, направленных по почте. С 15 октября будет прекращен доступ в офис Генконсульства республики. Работа будет завершена к 21 числу текущего месяца.
"Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики",
– отмечается на официальном сайте ведомства.
Также подчеркивается, что решение о закрытии было принято по требованию американской стороны.
Ранее Белоруссия отказалась направлять посла в США.
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