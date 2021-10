Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обещали лидеру Украины Владимиру Зеленскому поговорить с главой России Владимиром Путиным на предмет проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Это стало известно после того, как сам Владимир Александрович в своем "Твиттере" уведомил о проведенном сегодня телефонном разговоре с Макроном и Меркель. По его словам, стороны, в частности, обсудили подготовку саммита лидеров нормандского формата.

"Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", – написал пан Зеленский.

По информации пресс-службы экс-комика, он отчитался о положении дел в зоне соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает киевский режим для достижения мира в регионе.

Had an important conversation with #AngelaMerkel and @EmmanuelMacron on intensifying negotiations to end the war in #Donbas and preparing for the #N4 Summit. 🇺🇦, 🇫🇷 and 🇩🇪 stand for agreeing on coordinated successive steps that will ensure peace.