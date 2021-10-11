Меркель и Макрон обещали Зеленскому поговорить с Путиным о саммите по Донбассу

Меркель и Макрон обещали Зеленскому поговорить с Путиным о саммите по Донбассу
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава Незалежной отчитался перед частью "нормандской четверки" о ситуации в мятежном крае

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обещали лидеру Украины Владимиру Зеленскому поговорить с главой России Владимиром Путиным на предмет проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Это стало известно после того, как сам Владимир Александрович в своем "Твиттере" уведомил о проведенном сегодня телефонном разговоре с Макроном и Меркель. По его словам, стороны, в частности, обсудили подготовку саммита лидеров нормандского формата.

"Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", – написал пан Зеленский.

По информации пресс-службы экс-комика, он отчитался о положении дел в зоне соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает киевский режим для достижения мира в регионе.


Отмечается, что участники телефонной беседы отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита.

В итоге, Меркель и Макрон обещали Зеленскому "поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным", говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 11 октября, "Коммерсант" опубликовал статью зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, в которой он весьма эмоционально объяснил, почему Москве не с кем вести переговоры в нынешней Незалежной. По словам бывшего президента РФ, действующее украинское руководство во главе с Зеленским не самостоятельно в своих решениях, поэтому "нам с вассалами дело иметь бессмысленно", а говорить нужно "с сюзереном".

Источник: Сайт президента Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
мид
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Зеленский хочет встретиться с Путиным и возникает вопрос-"Зачем?".Селфи сделать?Все украинские вопросы Путин уже обсудил с Байденом и Меркель и Макроном,а со служанками и клоунами Путин не встречается-по рангу не положено.
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