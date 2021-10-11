Депутаты Рады хотят выяснить, куда идут деньги двух крупнейших банков Незалежной

Депутаты Верховной рады из фракции бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" направили в генпрокуратуру Украины два заявления о "преступлениях окружения" действующего лидера нации Владимира Зеленского. Одно связано с якобы финансированием терроризма государственным "Укрэксимбанком", а другое касается "досье Пандоры", в котором фигурируют офшоры главы государства.

Об этом сообщил сегодня сопредседатель политсилы Артур Герасимов. Депутат подчеркнул, что первое заявление имеет отношение к журналистскому расследованию проекта "Схемы", но не по поводу недавнего избиения в кабинете главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера оператора.

"Здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", – цитирует соратника Порошенко пресс-служба партии.

По его мнению, агрессивная реакция Мецгера, который является приближенным к Зеленскому лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из ДНР, свидетельствует о страхе разоблачения.

Второе заявление относится к нашумевшей на днях публикации "досье Пандоры" "Консорциумом журналистов-расследователей", спонсируемым американским финансовым воротилой Джорджем Соросом.



"Мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из "Приватбанка", украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", – заметил Герасимов.

Ранее в понедельник, 11 октября, Мецгер в своем "Фейсбуке" сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы "Укрэксимбанка". По его словам, прошение является его "собственной оценкой случившегося в банке".

Что касается "досье Пандоры", целый ряд украинских экспертов предполагает, что его обнародование стало своеобразной "черной меткой", посланной Вашингтоном действующему киевскому режиму, в том числе лично Зеленскому. В США таким образом сигнализируют, что недовольны проводимой его командой политикой.

