Соратники Порошенко потребовали от прокуратуры разобраться с офшорами Зеленского

Соратники Порошенко потребовали от прокуратуры разобраться с офшорами Зеленского
Петр Порошенко. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Депутаты Рады хотят выяснить, куда идут деньги двух крупнейших банков Незалежной

Депутаты Верховной рады из фракции бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" направили в генпрокуратуру Украины два заявления о "преступлениях окружения" действующего лидера нации Владимира Зеленского. Одно связано с якобы финансированием терроризма государственным "Укрэксимбанком", а другое касается "досье Пандоры", в котором фигурируют офшоры главы государства.

Об этом сообщил сегодня сопредседатель политсилы Артур Герасимов. Депутат подчеркнул, что первое заявление имеет отношение к журналистскому расследованию проекта "Схемы", но не по поводу недавнего избиения в кабинете главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера оператора.

"Здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", – цитирует соратника Порошенко пресс-служба партии.

По его мнению, агрессивная реакция Мецгера, который является приближенным к Зеленскому лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из ДНР, свидетельствует о страхе разоблачения.

Второе заявление относится к нашумевшей на днях публикации "досье Пандоры" "Консорциумом журналистов-расследователей", спонсируемым американским финансовым воротилой Джорджем Соросом.

"Мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из "Приватбанка", украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", – заметил Герасимов.

Ранее в понедельник, 11 октября, Мецгер в своем "Фейсбуке" сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы "Укрэксимбанка". По его словам, прошение является его "собственной оценкой случившегося в банке".

Что касается "досье Пандоры", целый ряд украинских экспертов предполагает, что его обнародование стало своеобразной "черной меткой", посланной Вашингтоном действующему киевскому режиму, в том числе лично Зеленскому. В США таким образом сигнализируют, что недовольны проводимой его командой политикой.

Источник: Евросолидарность ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
По теме

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока

Состояние турецкого лидера вызывает вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей