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Депутаты Верховной рады из фракции бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" направили в генпрокуратуру Украины два заявления о "преступлениях окружения" действующего лидера нации Владимира Зеленского. Одно связано с якобы финансированием терроризма государственным "Укрэксимбанком", а другое касается "досье Пандоры", в котором фигурируют офшоры главы государства.
Об этом сообщил сегодня сопредседатель политсилы Артур Герасимов. Депутат подчеркнул, что первое заявление имеет отношение к журналистскому расследованию проекта "Схемы", но не по поводу недавнего избиения в кабинете главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера оператора.
"Здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", – цитирует соратника Порошенко пресс-служба партии.
По его мнению, агрессивная реакция Мецгера, который является приближенным к Зеленскому лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из ДНР, свидетельствует о страхе разоблачения.
Второе заявление относится к нашумевшей на днях публикации
"досье Пандоры" "Консорциумом
журналистов-расследователей", спонсируемым американским финансовым воротилой Джорджем Соросом.
"Мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из "Приватбанка", украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", – заметил Герасимов.
Ранее в понедельник, 11 октября, Мецгер в своем "Фейсбуке" сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы "Укрэксимбанка". По его словам, прошение является его "собственной оценкой случившегося в банке".
Что касается "досье Пандоры", целый ряд украинских экспертов предполагает, что его обнародование стало своеобразной "черной меткой", посланной Вашингтоном действующему киевскому режиму, в том числе лично Зеленскому. В США таким образом сигнализируют, что недовольны проводимой его командой политикой.
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