Япония заявила о суверенитете над Курилами

Токио хочет подписать мирный договор с Москвой

Действующее правительство Японии не собирается оставлять проблему Курильских отрывов потомкам, поэтому Токио настроено на заключение мирного договора с Москвой. Об этом во время выступления в парламенте заявил новый глава правительства Фумио Кисида. Политик также подчеркнул, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил. 

Как сообщает "Свободная Пресса", Токио настаивает на принадлежности островов, которые были переданы Советскому Союзу по итогам Второй Мировой войны. К ним относятся северные (с точки зрения Японии, южные) территории: Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Отметим, что Россия считает все Курильские острова своими.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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