Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане

Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами

Афганская политика Альянса оказалась провалом. На этом фоне представителям стран НАТО следует поменять стратегию выстраивания отношений с Афганистаном, считает заместитель министра информации и культуры временного правительства государства Забихулла Муджахида. Его слова приводит "Интерфакс" со ссылкой на портал Ariana News.

По его словам, глава НАТО Столтенберг некоторое время после произошедшего в Афганистане "может испытывать боль" и продолжать говорить о провале миссии. 

"В НАТО должны понять, что время атак прошло и что нужно идти путем дипломатии", – посоветовал он.

Муджахида отметил, что "Талибан"* никогда не позволит использовать Афганистан в качестве площадки для ведения опосредованной войны между сверхдержавами, даже если это Китай и США, сообщает "Общественная служба новостей". 

Ранее в анонимных телеграм-каналах, со ссылкой на закрытые каналы боевиков, появилась информация, что талибы* готовятся совершить вторжение в Таджикистан.

*запрещенная в России организация

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость320636
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Это надо же амерам так воевать с террористами аж 20 лет, что эти самые террористы теперь всем Афганом рулят...
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