На Украине придумали способ выйти из Минских соглашений

На Украине придумали способ выйти из Минских соглашений
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава ЛНР хочет лично встретиться с Зеленским, чтобы обсудить конфликт на Донбассе

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, положения которого полностью противоречат условиям Минских соглашений. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Политик также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зелеснким, чтобы попытаться разрешить конфликт на Донбассе.

Пасечник подчеркнул, что если украинский парламент примет новый закон "О переходном периоде", то это позволит Незалежной отказаться от выполнения Минских договоренностей, что может усугубить и без того проблемную ситуацию с молодыми республиками. Он также отметил, что в этом случае останется только рассматривать вопрос санкций против нарушителя международного права.

Кроме того, по словам главы ЛНР, официальные власти Украины не соблюдают режим прекращения огня. В ходе интервью "Известиям" политик подчеркнул, что интенсивность обстрелов на Донбассе то возрастает, то снижается. Он также обратил внимание на "партизанские действия" украинской армии, связанные с вылазками диверсантов и строительствам новых оборонительных участков. 

По мнению Пасечника, Зеленский хочет привлечь к переговорному процессу представителей США. Он отметил, что Назалежную представляют люди, которые ставят американские интересы выше интересов Украины, поэтому договориться с ними невозможно.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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