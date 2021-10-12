Киев всеми способами пытается доказать усилия президента по урегулированию в Донбассе

Лидеры стран нормандской четверки – России, Германии, Франции и Украины – договорились провести в скором времени встречу на уровне министров иностранных дел. Таков итог переговоров, которые состоялись накануне. Об этом уведомили пресс-службы лидеров государств, и только Офис главы Незалежной распространил видеокадры непубличной видеоконференции.

Обращение Владимира Зеленского к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону показали в эфире государственного телеканала "Дом", созданного Киевом специально для вещания на жителей неподконтрольного Донбасса и проживающих в Крыму украинцев.

"Офис Зеленского опубликовал видео закрытых переговоров с лидерами Германии и Франции, хотя в мировой политике так делать совсем не принято",

– обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Зачем команде Зеленского потребовалось нарушать международный дипломатический этикет, распространяя видеокадры не самого удачного выступления президента, не понятно. Вероятно, таким образом хотели наглядно продемонстрировать, как глава Незалежной печется о судьбе Донбасса и безопасности его жителей. Поскольку реальных доказательств этому как не было, так и нет.

В понедельник, 11 октября, после переговоров с Зеленским Меркель и Макрон связались с Владимиром Путиным. Стороны подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений и поручили главам своих дипведомств провести встречу на своем уровне и изучить целесообразность проведения саммита нормандской четверки.

Тем временем в ЛНР указали, что в Верховную раду внесен законопроект, который противоречит "Минску". Если документ будет принят, возможности урегулирования конфликта между Киевом и непризнанными республиками будут минимальны.