Белорусов призвали к пониманию после закрытия генконсульства в Нью-Йорке

Белорусов призвали к пониманию после закрытия генконсульства в Нью-Йорке
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения Минска с Западом становятся все напряженнее

Требование США закрыть Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке демонстрирует, как на самом деле американская сторона "заботится" и "поддерживает" белорусский народ. На это указал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз во вторник, 12 октября.

О том, что генконсульство республики в Нью-Йорке  по решению США будет закрыто с 21 октября, стало известно накануне. Теперь всем белорусам, проживающим в США и Канаде, а также иностранным гражданам, желающим прилететь в Белоруссию, придется обращаться в посольство РБ в Вашингтоне. 

В Минске пообещали максимально сохранить уровень оказания консульских услуг, но допустили возникновение некоторых сложностей из-за новых американских ограничений.

"Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в г. Вашингтоне по не зависящим от нас обстоятельствам",

– отметили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко дал интервью американскому каналу CNN, в ходе которого нелестно отозвался о США. Впрочем, жители Америки это вряд ли увидели: несмотря на договоренности пустить интервью без купюр, в эфире показали лишь удобный для США короткий дайджест. По оценке экспертов, журналист CNN не смог выполнить возложенную на него задачу.

Источник: МИД Белоруссии
Николай ВИКТОРОВ

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