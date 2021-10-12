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Требование США закрыть Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке демонстрирует, как на самом деле американская сторона "заботится" и "поддерживает" белорусский народ. На это указал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз во вторник, 12 октября.
О том, что генконсульство республики в Нью-Йорке по решению США будет закрыто с 21 октября, стало известно накануне. Теперь всем белорусам, проживающим в США и Канаде, а также иностранным гражданам, желающим прилететь в Белоруссию, придется обращаться в посольство РБ в Вашингтоне.
В Минске пообещали максимально сохранить уровень оказания консульских услуг, но допустили возникновение некоторых сложностей из-за новых американских ограничений.
"Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в г. Вашингтоне по не зависящим от нас обстоятельствам",
– отметили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.
Ранее президент РБ Александр Лукашенко дал интервью американскому каналу CNN, в ходе которого нелестно отозвался о США. Впрочем, жители Америки это вряд ли увидели: несмотря на договоренности пустить интервью без купюр, в эфире показали лишь удобный для США короткий дайджест. По оценке экспертов, журналист CNN не смог выполнить возложенную на него задачу.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения