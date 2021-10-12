Запад передислоцирует войска после выхода из Афганистана

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что НАТО стремится направить в азиатский регион беженцев из Афганистана. По мнению дипломата, северно-атлантический блок после выхода с территории исламской республики занимается передислокацией войск в другие азиатские страны.

Министр иностранных дел России обратил внимание на усугубляющуюся геополитическую обстановку в регионе. Он подчеркнул, что в Азии наблюдаются попытки "разогревания" ситуации с целью смены налаженных механизмов взаимодействия между государствами, расположенными в данном регионе.

По словам Лаврова, сегодня НАТО отказывается признавать ответственность за "эксперименты" двадцатилетней давности. Вместо этого, как отметил глава МИД РФ, проблема скинута на плечи международного сообщества, в частности, ее предложено решать государствам, граничащим с Афганистаном.

Напомним, ситуация в исламской республике обострилась летом текущего года. После вывода войск США и их союзников по военно-политическому альянсу из Афганистана власть в стране захватили боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).