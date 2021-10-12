На Украине призвали готовиться к войне с Белоруссией

На Украине призвали готовиться к войне с Белоруссией
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Военный эксперт оценил перспективы нового конфликта в Незалежной

Личные отношения между президентами Украины и Белоруссии, Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, сегодня довольно-таки напряженные. На этом фоне деградируют и межгосударственные связи. В последнее время в Незалежной все чаще говорят о войне с соседней республикой. Перспективы нового конфликта оценил военный эксперт Игорь Козий.

В эфире политической ютуб-программы аналитик призвал власти Украины готовить граждан к потенциальной войне с Белоруссией. По его словам, Россия хочет использовать территорию союзного государства для атаки на Незалежную. Козий также не исключил, что против Украины могут быть задействованы войска, дислоцированные в Приднестровье. 

Украинский эксперт затруднился сказать, когда точно может начаться военный конфликт с Белоруссией, что не помешало ему призвать готовиться к нему. Он подчеркнул, что вторгнуться на территорию Белоруссии могут не официальные российские войска, а "белорусские партизаны". 

По мнению Козия, сегодня Украина предпринимает определенные шаги, чтобы защитить себя от "серьезной и несерьезной" угрозы, но подготовка общества к войне стоит под вопросом. Аналитик признался, что оценивал перспективы конфликта с Белоруссией по итогам учений "Запад-2021".

Источник: UKRLIFE.TV ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость320692
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Гость317381
Вата, а вы не забыли что вас еще талибы ждут ? две войнушки вам не потянуть ну никак.
хотя развалитесь то вы и без войнушек
Талибы не полезут. Им это не нужно. А вот если бандерлоги попрут, тогда точно восторжествует историческая справедливость.
Гость320692
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Холам ещё и с Белорусами разосраться и тогда счастье для них наступит ))).Дебилы
Гость317381
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Вата, а вы не забыли что вас еще талибы ждут ? две войнушки вам не потянуть ну никак.
хотя развалитесь то вы и без войнушек
Гость320724
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Хохлы! А вас не пугает то факт, что Белоруссия в ОДКБ? И начав войнушку с ней, вы попадете под удар России? Или самая сильная армия Европы не боится ничего? Понимаю: Навозец, Молот, импортный скотч и прочие стратегические новации...
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