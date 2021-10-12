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Страны Черноморского региона, Европа и вообще весь мир должны запретить России превращать Крым в "ядерный отстойник". К этому призвал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.
Он заявил, что Россия не только размещает на полуострове тактическое ядерное вооружение, но и переносит туда установки по обогащению урана. Это, по его мнению, ставит под угрозу экологию всего региона. При этом цель Москвы, по оценке высокопоставленного разведчика, – запугать весь мир.
"Постоянные угрозы применения такого оружия (…) призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей",
– приводит украинское ведомство слова главы военразведки на странице в "Фейсбуке".
Между тем в России уже не раз заявляли, что в Крыму нет ядерного оружия, как и планов по его размещению там. Однако украинцы регулярно заявляют о потенциальной, а то и уже настоящей опасности. Не так давно эту тему пытался развить вице-премьер Незалежной Алексей Резников. Под предлогом мнимой подготовки Москвы к развертыванию в Крыму ядерных установок он призвал укрепить безопасность Украины американскими военными подразделениями.
При этом размещение американских ядерных арсеналов в соседней Польше украинских начальников не пугает ни с точки зрения экологии, ни военной угрозы. Триггером для обострения "ядерного психоза" работает все российское. Этому в значительной степени способствует Запад. На днях там опять напугали украинцев заявлениями, что Россия планирует атаку со стороны Белоруссии.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения