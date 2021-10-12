Киев настаивает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе

В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС. Цель президента Владимира Зеленского – не только согласовать меры поддержки Незалежной, но и настроить европейских партнеров против России и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Евросоюз на саммите представляют глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они пообщались с Зеленским до начала общих мероприятий.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

По итогам заседания планируется обнародовать совместное заявление. Глава Незалежной уже раскрыл, что в нем будет:

"Ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении",

– цитирует Зеленского "Интерфакс".

По словам президента Незалежной, именно к таким выводам вчера пришли и канцлер ФРГ Ангела Меркель с презилентом Франиции Эммануэлем Макроном, когда они обсуждали ситуацию в Донбассе и перспективы "нормандского саммита". Чтобы доказать свою вовлеченность в процесс урегулирования, Зеленский даже обнародовал видео своего обращения к европейским коллегам, хотя протокол этого не подразумевал.

Между тем, в Москве сообщили, что Меркель и Макрон в разговоре с Владимиром Путиным, напротив, подтвердили свою приверженность Минским соглашениям и особо подчеркнули необходимость выполнения обязательств, которые члены нормандской четверки взяли на себя во время встречи в Париже в декабре 2019 года.