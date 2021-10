В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС. Цель президента Владимира Зеленского – не только согласовать меры поддержки Незалежной, но и настроить европейских партнеров против России и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Евросоюз на саммите представляют глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они пообщались с Зеленским до начала общих мероприятий.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ