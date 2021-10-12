В Минске оценили негативное воздействие санкций Запада

В Минске оценили негативное воздействие санкций Запада
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белоруссия оказалась на стыке геополитических интересов

"Наказанием непокорных" назвал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей западные санкции в отношении государств, которые следуют собственному курсу. По его оценке, эта практика в последнее время применяется все шире, и белорусы ощущают на себе ее негативные последствия.

По словам Макея, Белоруссия противостоит сейчас "диктату силы", когда внешние игроки "под прикрытием лозунга о защите прав человека" захотели реализовать в республике свои "геополитические проекты". Белоруссия заинтересовала их как страна, которая находится на стыке интересов Запада и Востока, поэтому ее попытались превратить в новый "горящий очаг нестабильности".

"Ничего из этого не вышло и не выйдет",

– заявил Макей, выступая на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане, передает "Спутник".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание в Минске по проблеме влияния западных ограничений на экономику республики. По его мнению, введенные против РБ меры вывели ее из "зоны комфорта", но не более.

Тем временем в Европе обсуждают новые санкции против Белоруссии, признавая, что предыдущие четыре пакета мер к должному результату не привели.

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане

Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами

"Эффект жатвы": демографы бьют тревогу из-за исторического рекорда смертности в России

По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей