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Украине важно сохранить статус транзитера российского газа в Европу, поскольку за свои услуги она получает хорошие деньги. Это признал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.
"Терять по 2 миллиарда законных долларов никто не хочет",
– воззвал к пониманию Зеленский. При этом он отметил, что для укрепления энергобезопасности Украины было бы очень полезно помешать работе нового российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому он рассчитывает, что в отношении трубы будут применены ограничения Третьего энергетического пакета ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, сообщила, что считает Украину надежным транзитером газа и рассчитывает, что поставки топлива из России в Европу через территорию Незалежной сохранятся и в будущем.
Ранее Зеленский предупредил, что в итоговое заявление участников саммита Украины-ЕС непременно войдет положение о том, что Россия является участником конфликта в Донбасса и несет ответственность за его урегулирование.
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Ток в ЕС тож умеют считать и точку расчета не выносят из ЕС. а нам нодо давить на перенос. Т.к Украина типа почти ЕС и газ в России не закупает, так что 3 страны в трубе нет. в трубе газ из россии в ЕС :))))