Зеленский оправдал деньгами настойчивость Киева по транзиту газа

Зеленский оправдал деньгами настойчивость Киева по транзиту газа
Фото: Pignatelli/EUC/Keystone Press Agency/ GLOBAL LOOK press
продолжениеВ случае войны украинская армия встанет под знамена России – мнение болгар
Киев рассчитывает на ограничения ЕС в отношении "Северного потока-2"

Украине важно сохранить статус транзитера российского газа в Европу, поскольку за свои услуги она получает хорошие деньги. Это признал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.

"Терять по 2 миллиарда законных долларов никто не хочет",

– воззвал к пониманию Зеленский. При этом он отметил, что для укрепления энергобезопасности Украины было бы очень полезно помешать работе нового российского газопровода "Северный поток-2".  Поэтому он рассчитывает, что в отношении трубы будут применены ограничения Третьего энергетического пакета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, сообщила, что считает Украину надежным транзитером газа и рассчитывает, что поставки топлива из России в Европу через территорию Незалежной сохранятся и в будущем.

Ранее Зеленский предупредил, что в итоговое заявление участников саммита Украины-ЕС непременно войдет положение о том, что Россия является участником конфликта в Донбасса и несет ответственность за его урегулирование. 

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ
Гость319960
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Не до хохлов сейчас ЕС, чтобы заботится о том, чтобы бандерландии зарабатывала 2 млрд. на самом "ГРЯЗНОМ" в мире газе. Им самим то уже жарко от холода без газа, то ли еще будет!
Гость320636
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Вроде вменяемым людям все ясно - продавать газ напрямую в Германию намного дешевле для Газпрома, да и покупать Германии и ЕС дешевле - за транзит платить то не надо! Этот самый транзит будет включен в цену газа для ЕС, кто бы сомневался! Да ясен пень - исключение из цепочки лишнего нахлебника с его устаревшей трубой также для Россиия и ЕС есть гуд.... Ну если Европа хочет платить Украине - пусть, Газпром из своего кармана НЕ БУДЕТ.
Леха из МОсквы
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Надо с ЕС перенести точку расчета на границе России, а дальше все ЕС. И пусть ЕС само платит за транзит!!
Ток в ЕС тож умеют считать и точку расчета не выносят из ЕС. а нам нодо давить на перенос. Т.к Украина типа почти ЕС и газ в России не закупает, так что 3 страны в трубе нет. в трубе газ из россии в ЕС :))))
Лис
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Кто бы сомневался... Всё в конечном итоге сводистся к хохлядскому "ну д-а-а-а-а-йте гр-о-о-о-о-шей!!!" Особенно умиляет слово "законных" - где? В каком "законе" прописано, что Россия ОБЯЗАНА использовать Украинскую ГТС для продажи СВОЕГО газа?
Гость320692
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Ну если они считают надёжным транзитёром Украину ))))).... Я молчу тогда. Надёжный вор. Он только у России ворует, у Европы не трогает.
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