В случае войны украинская армия встанет под знамена России – мнение болгар

В случае войны украинская армия встанет под знамена России – мнение болгар
Фото: www.pixabay.com
Вряд ли незалежные станут отдавать жизни за киевский режим

Украинские власти всеми силами нагнетают обстановку вокруг России. Воинственная риторика и предсказания "неминуемого" вооруженного конфликта дестабилизируют обстановку на международной арене. Впрочем, например, в Болгарии некоторые уверены, что простые незалежные не станут воевать на стороне родного государства, а поддержат Россию.

Таким мнением поделились интернет-пользователи. Болгары бурно отреагировали на недавнее заявление бывшего руководителя украинского МИД Павла Климкина. Некогда высокопоставленный госслужащий убежден, что Киев может одолеть Москву, если ему на выручку придут Вашингтон и Брюссель.

Читатели болгарского издания, где была опубликована данная новость, поделились своим мнением на этот счет. По традиции, жители Болгарии разделились на русофобов и русофилов. Первые начали сыпать антироссийскими высказываниями и поделились мечтами об "украинской империи". Более трезво смотрящие на ситуацию люди выразили крайний скепсис по поводу того, что кому-то удастся победить Россию.

Некоторые убеждены, что наиболее вероятным развитием событий в случае вооруженного конфликта станет полный разгром противника нашей страны:

"Скорее, они будут тереть сапоги Путина на Красной площади, согнувшись".

По поводу украинской армии тоже высказались. Читатель болгарского издания "Факты" убежден, что жители Незалежной и вовсе откажутся воевать за киевский режим:

"Больше половины украинской армии перейдет на сторону России еще в начале конфликта", – уверен интернет-пользователь.

Тем временем, на Украине продолжают придерживаться воинственной риторики. Недавно там призвали готовиться к войне с Белоруссией.

Источник: Факты ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость318004
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Гость317512
а в случае наступления НАТО на россию, россияне встанут под флаги альянса.
Нет кизячный! В таком случае, россияне ЗАСУНУТ ФЛАЛИ Альянса в ЗАД натовцев, и разгонят "по домам" - заниматься земледелием на благо России!!! :)))
Гость317381
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в НАТО хотя бы накормят, а при нынешней российской власти скоро траву придется жрать
игорь
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так и за россию мало кто будет воевать
народ капиталистов защищать будет)) да ладно
первыми их расстреляет
да и власть тоже за отобранную пенсию
Гость317512
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а в случае наступления НАТО на россию, россияне встанут под флаги альянса.
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