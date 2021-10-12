Перебежчик из КНДР раскрыл источник финансирования режима в республике

Перебежчик из КНДР раскрыл источник финансирования режима в республике
Фото: Aleksander Safronov/GLOBAL LOOK press
Пхеньян заподозрили в торговле оружием и наркотиками

Северная Корея – одна из беднейших стран мира, но руководство республики живет там припеваючи. О том, откуда у властей изолированной страны деньги, рассказал высокопоставленный военный, бежавший из Пхеньяна в южнокорейский Сеул.

По словам бывшего старшего полковника, представившегося журналистам ВВС как Ким Кук Сон, семья Ким Чен Ына живет за счет торговли наркотиками и оружием. Так было заведено еще отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром.

В частности, в 1990-х, когда КНДР поразил голод, в Пхеньяне был создан тайный валютный "революционный фонд", для пополнения которого в республике наладили производство метамфетамина. По словам перебежчика, он лично привез в страну трех иностранных специалистов, которые организовали нарколабораторию. Другие специалисты занимались сбытом наркотиков в другие страны.

Другим источником дохода в прежние времена являлась нелегальная продажа оружия – прежде всего, речь о поставках Ирану мини-субмарин. По мнению Ким Кук Сона, сейчас это продолжается, поскольку разработка современных вооружений в КНДР не прекращалась никогда.

При этом вырученные деньги простому народу не достаются, утверждает собеседник ВВС.

"Чтобы вам было понятно, все деньги в Северной Корее принадлежат Верховному лидеру. На них он строит виллы, приобретает заграничные автомобили, деликатесы, одежду и предметы роскоши",

– утверждает Ким Кук Сон. Впрочем, он покинул родину 7 лет назад, с тех пор скрывается в Сеуле, сотрудничая с местной разведкой. Он боится, что его найдут и убьют, ведь раньше он лично выполнял аналогичные задания в отношении предателей. Но, по его словам, не может больше молчать, не попытавшись помочь "братьям на Севере" избавиться от диктатора.

В апреле 2019 г. во Владивостоке состоялись переговоры лидеров России и КНДР. Ким Чен Ын прибыл в РФ на бронированном поезде.

Фоторепортаж
Ким Чен Ына хорошо подготовили к поездке в Россию
Фото: instagram.com/stories/kozhemiako.oleg Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС
Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС
Источник: ВВС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане

Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами

"Эффект жатвы": демографы бьют тревогу из-за исторического рекорда смертности в России

По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей