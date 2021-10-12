Пхеньян заподозрили в торговле оружием и наркотиками

Северная Корея – одна из беднейших стран мира, но руководство республики живет там припеваючи. О том, откуда у властей изолированной страны деньги, рассказал высокопоставленный военный, бежавший из Пхеньяна в южнокорейский Сеул.

По словам бывшего старшего полковника, представившегося журналистам ВВС как Ким Кук Сон, семья Ким Чен Ына живет за счет торговли наркотиками и оружием. Так было заведено еще отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром.

В частности, в 1990-х, когда КНДР поразил голод, в Пхеньяне был создан тайный валютный "революционный фонд", для пополнения которого в республике наладили производство метамфетамина. По словам перебежчика, он лично привез в страну трех иностранных специалистов, которые организовали нарколабораторию. Другие специалисты занимались сбытом наркотиков в другие страны.

Другим источником дохода в прежние времена являлась нелегальная продажа оружия – прежде всего, речь о поставках Ирану мини-субмарин. По мнению Ким Кук Сона, сейчас это продолжается, поскольку разработка современных вооружений в КНДР не прекращалась никогда.

При этом вырученные деньги простому народу не достаются, утверждает собеседник ВВС.

"Чтобы вам было понятно, все деньги в Северной Корее принадлежат Верховному лидеру. На них он строит виллы, приобретает заграничные автомобили, деликатесы, одежду и предметы роскоши",

– утверждает Ким Кук Сон. Впрочем, он покинул родину 7 лет назад, с тех пор скрывается в Сеуле, сотрудничая с местной разведкой. Он боится, что его найдут и убьют, ведь раньше он лично выполнял аналогичные задания в отношении предателей. Но, по его словам, не может больше молчать, не попытавшись помочь "братьям на Севере" избавиться от диктатора.

В апреле 2019 г. во Владивостоке состоялись переговоры лидеров России и КНДР. Ким Чен Ын прибыл в РФ на бронированном поезде.