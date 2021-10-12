Киевский эксперт предрек "эвакуацию" западных кураторов с Украины

Киевский эксперт предрек "эвакуацию" западных кураторов с Украины
Фото: www.pixabay.com
Вскоре Незалежная будет освобождена от иностранного влияния

Долгие годы западные наставники заправляют всеми делами в украинском государстве. Однако, по мнению опытного местного политолога Руслана Бортника, вскоре такой период в истории Незалежной закончится.

По словам главы киевского Института анализа и менеджмента политики, вашингтонская администрация может договориться с Кремлем об окончательном уходе западных сил с украинской территории. Разумеется, такого рода договоренности будут достигаться в закрытом формате без каких-либо громких публичных объявлений.

Бортник пояснил, что если Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация выберут такой сценарий развития событий, западные кураторы просто потихоньку покинут Украину.

"Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины", – отметил эксперт.

По мнению политолога, в то же время на территории украинского государства начнет восстанавливаться российская банковская система, а также вернутся наши энергетические гиганты, такие как компания "Газпром".

В конце концов, новое киевское правительство прекратит вооруженный конфликт в Донбассе и стабилизирует обстановку в государстве.

К слову, недавно в Болгарии предположили, что если Незалежная все же развяжет войну с Россией, то большая часть украинской армии перейдет под знамена нашей страны.

Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Такой брехни я еще не слышал. Евреи отдыхают...)
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