Москва предупредила Вашингтон, что любые враждебные действия со стороны Штатов в адрес РФ не останутся без ответа

Москва предложила Вашингтону снять все ограничения на дипломатическом уровне, веденные сторонами в последние годы. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам сегодняшней встречи замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем главы Госдепа США Викторией Нуланд. Документ опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, Москва предупредила Вашингтон в лице ее посланницы госпожи Нуланд, что нынешний конфронтационный курс Штатов в сфере двусторонней повестки дня и "в контексте острых международных и региональных проблем" может привести лишь "к дальнейшей деградации" отношений между РФ и США.

На Смоленской пощади призвали американскую сторону вернуться к реалистичному подходу, который предполагает их выстраивать "на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".

В пресс-службе подчеркнули, что в переговорах также принял участие и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Напомним, Нуланд находится в Москве с трехдневным визитом. Она была в черных списках граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Ради ее прибытия в нашу страну, стороны на паритетных началах сняли ограничения с ряда лиц.

В среду, 13 октября, американка – любительница подкармливать украинских революционеров печеньками, – должна провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который также является политическим советником на переговорах в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках нормандского формата.

Возможно, в ходе встречи стороны обсудят конфликт в мятежном шахтерском регионе, что нельзя исключить в свете вчерашней громкой статьи зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. В ней он дал понять, что Москве о проблемах на Украине с нынешним руководством соборной говорить не о чем, т.к. они вассалы, а "дела нужно вести с сюзереном".

