У главы государства появился новый помощник

Российский лидер Владимир Путин принял решение о серьезных кадровых перестановках во властных структурах нашей страны. Так, глава государства подписал указ о назначении Дмитрия Миронова на должность помощника президента.



Ранее Миронов возглавлял Ярославскую область. Сейчас он оставил пост губернатора и переведен в администрацию президента.

Также объявлено имя нового полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Им стал Анатолий Серышев. До этого высокопоставленный госслужащий работал на посту помощника главнокомандующего. Такая рокировка должна благоприятно сказаться на управлении государством.