Путин провел серьезные кадровые перестановки

У главы государства появился новый помощник

Российский лидер Владимир Путин принял решение о серьезных кадровых перестановках во властных структурах нашей страны. Так, глава государства подписал указ о назначении Дмитрия Миронова на должность помощника президента.

Ранее Миронов возглавлял Ярославскую область. Сейчас он оставил пост губернатора и переведен в администрацию президента.

Также объявлено имя нового полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Им стал Анатолий Серышев. До этого высокопоставленный госслужащий работал на посту помощника главнокомандующего. Такая рокировка должна благоприятно сказаться на управлении государством.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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