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Российский лидер Владимир Путин принял решение о серьезных кадровых перестановках во властных структурах нашей страны. Так, глава государства подписал указ о назначении Дмитрия Миронова на должность помощника президента.
Ранее Миронов возглавлял Ярославскую область. Сейчас он оставил пост губернатора и переведен в администрацию президента.
Также объявлено имя нового полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Им стал Анатолий Серышев. До этого высокопоставленный госслужащий работал на посту помощника главнокомандующего. Такая рокировка должна благоприятно сказаться на управлении государством.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения