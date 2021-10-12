Вашингтон стремится понять степень возможного обострения отношений между РФ и Незалежной

Настойчивость, с которой заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд стремилась приехать в Москву, скорее всего, связана с желанием Белого дома выяснить, каковы реальные перспективы обострения отношений между Россией и Украиной. Такую точку зрения высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

По его мнению, Вашингтону сейчас не нужна никакая эскалация конфликта вокруг Незалежной, поскольку американцы давно определились со своими ближайшими приоритетами, где на первом месте стоит вопрос сдерживания Китая, особенно в свете ситуации с Тайванем. Противоречия между США и КНР по данному направлению вообще чреваты реальной войной.

Одновременно это совсем не означает, что РФ ушла на второй план, особенно с учетом, что Пентагон регулярно вещает о мифической военной угрозе со стороны Москвы, отметил специалист в статье для "Российской газеты".

Он считает, что администрация президента Джо Байдена заинтересована в том, чтобы обстановка вокруг РФ и Незалежной, в особенности в Донбассе, оставалась стабильной. Эксперт не исключает того, что Белый дом готов повлиять на киевский режим, тем более что политические шаги украинского лидера Владимира Зеленского удивляют и самих американцев.

В качестве примера Лукьянов привел попытки экс-комика укрепить собственную власть, подавить многочисленные центры влияния в соборной, "выстроить сложную систему блефа", вовлекая в нее Россию и Запад. В результате его безрассудной политики может обостриться ситуация в мятежном регионе.

"Вашингтон это нервирует, не говоря о том, что усталость от Украины начала копиться не вчера. А уж кому, как не Виктории Нуланд, знать всю подноготную украинской политики и качество тамошнего управляющего класса... Выяснение параметров многостороннего взаимного сдерживания по украинскому вопросу и составляет, вероятно, смысл нынешнего визита", – предположил эксперт.

При этом он подчеркнул, что здесь речи не идет о каких-либо "сделках" между Вашингтоном и Москвой, тем паче о долгосрочных договоренностях. Но сам факт приезда Нуланд говорит о некоторых сдвигах в диалоге с американским руководством.

Ранее сегодня заокеанская гостья встретилась с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Российская сторона предложила посланнице Госдепа снять все ограничения на дипломатическом уровне, веденные Москвой и Вашингтоном в последние годы. Кроме того, на Смоленской площади указали, что враждебные антироссийские действия Штатов без ответа не останутся, хотя РФ не стремится к дальнейшей эскалации наших отношений.

Тема Украины и Донбасса с высокой степенью уверенности будет обсуждаться завтра на переговорах Нуланд с заместителем главы администрации президента Росиии Дмитрием Козаком.

