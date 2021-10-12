Европа потребовала от России сознаться в "ответственности" за трагедию с "Боингом"

Европа потребовала от России сознаться в "ответственности" за трагедию с "Боингом"
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
К скандальному заявлению присоединилась Украина

С момента страшной авиакатастрофы с "Боингом", разбившемся над территорией Донбасса, прошло немало времени. При этом Украина, вместе с ее западными подельниками не теряет надежду повесить ответственность за трагедию на наше государство. На этот раз Незалежная вместе с Евросоюзом официально призвала Россию признать "ответственность" за кровавый инцидент.

Такое совместное заявление киевских властей и Брюсселя появилось на сайте офиса украинского главнокомандующего.

В нем указано, что российскому государству следует принять активное участие в разбирательствах, которые проводятся силами международного сообщества. Россия должна продолжить переговоры с Нидерландами и Австралией. Там же значится, что Москве пора во "всем сознаться" и наказать конкретных людей, которые якобы стоят за резонансной трагедией. Подразумевается, что какие-то страшные злодеи намеренно сбили самолет, следовавший рейсом МН17.

Напомним, печальное событие произошло в 2014-м году. Борт летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет рухнул на территорию Донбасса. Жертвами трагедии стали 298 человек.

К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла план Гааги по громкому делу. Дипломат уверена, что европейцы специально "переводят стрелки" на Россию.

Источник: Офис президента Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость319718
Пожаловаться Ответить
Ахахахаха. Вот дeбилы
1
новости партнеров

"Переводят стрелки": Захарова раскрыла план Гааги по делу "Боинга" MH17

Суд в Нидерландах пытается спасти власти Украины, отказывая в дополнительном расследовании

"Эффект жатвы": демографы бьют тревогу из-за исторического рекорда смертности в России

По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей