К скандальному заявлению присоединилась Украина

С момента страшной авиакатастрофы с "Боингом", разбившемся над территорией Донбасса, прошло немало времени. При этом Украина, вместе с ее западными подельниками не теряет надежду повесить ответственность за трагедию на наше государство. На этот раз Незалежная вместе с Евросоюзом официально призвала Россию признать "ответственность" за кровавый инцидент.



Такое совместное заявление киевских властей и Брюсселя появилось на сайте офиса украинского главнокомандующего.

В нем указано, что российскому государству следует принять активное участие в разбирательствах, которые проводятся силами международного сообщества. Россия должна продолжить переговоры с Нидерландами и Австралией. Там же значится, что Москве пора во "всем сознаться" и наказать конкретных людей, которые якобы стоят за резонансной трагедией. Подразумевается, что какие-то страшные злодеи намеренно сбили самолет, следовавший рейсом МН17.

Напомним, печальное событие произошло в 2014-м году. Борт летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет рухнул на территорию Донбасса. Жертвами трагедии стали 298 человек.

К слову, недавно официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла план Гааги по громкому делу. Дипломат уверена, что европейцы специально "переводят стрелки" на Россию.