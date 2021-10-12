Итальянский политик сослался на "специфические" обстоятельства

Сегодня, 12 октября, в формате видеоконференции прошла встреча G20. Главной темой было обсуждение ситуации в Афганистане. Многих удивило, что в мероприятии не стал участвовать российский лидер Владимир Путин. Его отсутствие попытался объяснить итальянский премьер-министр Марио Драги.



Впрочем, каких-то вразумительных разъяснений от высокопоставленного госслужащего добиться не удалось. Драги лишь подчеркнул, что никакой политической подоплеки в сложившейся ситуации нет. Любопытно, что на важном с международной точки зрения мероприятии не было также первого лица Китайской Народной Республики.

Итальянский премьер объявил, что отсутствие Путина объясняется "некими специфическими причинами". О каких конкретно причинах идет речь, он не пояснил.

При этом стороны заранее договорились, что Россию будет представлять член кабмина, а Китай – глава МИД. Так, в итоге, и вышло. Пекин отправил на мероприятие министра Ван И. От Москвы участвовали замруководителя МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель главнокомандующего Замир Кабулов.

К слову, недавно запрещенные в России талибы дали совет НАТО после провала в Афганистане. Члены террористического движения не хотят делать родную страну местом ведения войны между сверхдержавами.