В Вашингтоне уверены, что немцы будут следовать сделке между ФРГ и Штатами по реализации балтийской трубы

Российская компания "Газпром" имеет вполне легальные возможности обойти ограничения Третьего энергопакета Евросоюза по запуску и функционированию "Северного потока – 2". Однако Вашингтон об этом знает и считает их уловками.

"Секреты" нашего монополиста раскрыл старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, поставленный Белым домом "смотрящим" по российской балтийской трубе. Американец рассказывал свое видение судьбы "СП-2" изданию "РБК-Украина", запрещенному на территории РФ. С интервью ознакомился портал EADaily.

По данным издания, Хохштейн "уловку" Москвы увидел в создании виртуальной точки сдачи газа на морской магистрали на границе территориальных вод ФРГ.

"Я этот вопрос поднимал с представителями правительства Германии. С моей точки зрения, это было бы уловкой, чтобы обойти условия, а не серьезный подход к реальному применению норм", – заявил "смотрящий" по трубе.

Хохштейн заметил, что у него по данному вопросу был откровенный диалог с представителями немецкого кабмина.

"Я очень надеюсь, что там серьезно относятся к совместному заявлению США и Германии, поэтому в этом отношении проблем не возникнет", – считает американец.

Кроме того, он надеется, что Берлин не позволит запустить "СП-2" до сертификации оператора газопровода, которая может затянуться до весны следующего года.

"Я знаю Германию как законопослушную страну и поэтому у меня есть все основания ожидать, что и в этом случае там будут придерживаться законов", – недвусмысленно намекнул Хохштейн.

На этом заокеанский деятель не остановился и потребовал от Москвы объяснений, почему она не увеличила поставки голубого топлива европейским потребителям сверх контрактных обязательств на фоне возникновения дефицита энергоресурсов. Одновременно он признал, что сейчас РФ качает газ "по самой высокой планке", но ему кажется, что этого недостаточно.

"Прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения", цитирует советника агентство "Прайм".

Почему страдающим от дефицита топлива европейским союзникам не помогает своим СПГ Америка, Хохштейн предпочел не распространяться.

Напомним, еще нынешним летом российский эксперт Игорь Юшков сделал предположения, какие варианты может применить "Газпром", чтобы обойти приснопамятный Третий энергопакет Брюсселя, сочиненный специально под "СП-2". Та самая "уловка", которая так беспокоит "смотрящего" из Вашингтона там тоже, естественно, присутствует.

