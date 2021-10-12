Украинский суд отказался арестовывать Медведчука по делу о "схемах" покупки угля в Донбассе

Политика отправили домой

Украинская Фемида вынесла свое решение по очередному делу против главы "Оппозиционной партии – За жизнь" Виктора Медведчука. Киевский суд решил не отправлять политика в заточение.

Речь идет о разбирательствах вокруг так называемых преступных "схем" импорта угля с донбасской территории. По версии следствия, Медведчук замешан в таких поставках, а значит его нужно судить по статьям о "госизмене и содействии терроризму".

Однако киевский суд решил не отправлять государственного деятеля под стражу, а ограничился домашним арестом, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее следователи заявили, что действия нардепа направлены на подрыв энергетической независимости Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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