Политика отправили домой

Украинская Фемида вынесла свое решение по очередному делу против главы "Оппозиционной партии – За жизнь" Виктора Медведчука. Киевский суд решил не отправлять политика в заточение.



Речь идет о разбирательствах вокруг так называемых преступных "схем" импорта угля с донбасской территории. По версии следствия, Медведчук замешан в таких поставках, а значит его нужно судить по статьям о "госизмене и содействии терроризму".

Однако киевский суд решил не отправлять государственного деятеля под стражу, а ограничился домашним арестом, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее следователи заявили, что действия нардепа направлены на подрыв энергетической независимости Незалежной.