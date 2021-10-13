Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт

Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик делает несвойственные ему заявления об Украине

Бывший президент России Дмитрий Медведев в своей авторской статье для "Коммерсанта" высказывался в крайне непривычном для себя ключе – слишком эмоционально для человека, который до этого придерживался некоего нейтралитета в отношении Украины. Это, полагает бывший идеолог Кремля Глеб Павловский, стало определенным сигналом политика.

Напомним, в минувший понедельник "Ъ" опубликовал материал, в котором Медведев нелестно высказался о киевских властях и проводимом курсе международной политики на Украине – саму страну он назвал "измученной", Зеленского – человеком, который вывернулся против себя, а остальных представителей украинских властей обозвал вассалами Вашингтона, с которыми нет смысла вести переговоры. 

Паловский полагает, что Медведев, сделав такие громкие заявления, подал сигнал элитам о своем нынешнем политическом положении.

"Это какой-то вопль отчаяния", – заявил он "Дождю" (СМИ, признанное в России иноагентом). 

По мнению политолога, интонация в статье бывшего президента не была похожа на его привычную речь, но за язык, судя по всему, его никто не тянул. Своими бранными заявлениями Медведев фактически сжег свой потенциал человека, который мог в будущем выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, ведь раньше он был не вовлечен в московско-киевскую историю. Однако теперь у политика такой возможности нет, передает слова Павловского URA.RU.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость321188
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Статья - ерунда.
Медведев сделал "несвойственный" выход, продекларировав официальную точку зрения перед разговором с Нуланд.
Гость321183
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Гость321174
Вот и славно будет, если Россия отстанет от Украины.
Россия давно уже от вас отстала. Живите как хотите, но Вы же гадите по всем фронтам. Как попрошайки продаете единственное что у Вас осталось, русофобия. Мы даже от газовой сиськи вас оторвали, но Вы опять не довольны, ваш клоун перзидент вызывает уже отвращение на западе. Очень надеюсь что Вы все передохните вна 404. Несуществующие граждане несуществующей страны.
tehnik74
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Гость321174
Вот и славно будет, если Россия отстанет от Украины.
Нет славно будет если усраина вернёт все долги и со своим нытьём отстанет от России.И все хохлотроли покинут наши сайты.
Гость321174
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Гость319160
"в качестве посредника между Россией и Украиной" никаких больше посредников. Умерла ненька, да и хрен с ней. Пусть их клоун дальше спасает. России оракаина больше не нужна.
Вот и славно будет, если Россия отстанет от Украины.
Гость319160
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"в качестве посредника между Россией и Украиной" никаких больше посредников. Умерла ненька, да и хрен с ней. Пусть их клоун дальше спасает. России оракаина больше не нужна.
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