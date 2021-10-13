Эксперт предлагает заключить "холодный мир" с Россией

Военный конфликт, развязанный украинским властями против мирного населения донбасских республик, является одним из камней преткновения на пути стабилизации отношений между Москвой и Киевом. Россия настаивает на выполнении "Минских соглашений" – Украина пытается уйти от взятых на себя обязательств. Меж тем, эксперты из Незалежной призывают к "холодному миру" с нашей страной.

Так, украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что Киев должен предпринять меры для урегулирования отношений с Москвой. В частности, аналитик предложил заморозить конфликт в Донбассе. По его мнению, властям Незалежной следует обратить внимание на пример Грузии. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

В эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV эксперт подчеркнул, что Тбилиси наладил диалог с Москвой, хотя грузинские власти не являются пророссийскими. По мнению Фесенко, военный конфликт 2008 года не помешал им выстроить экономические связи с Кремлем.

Политолог считает, что Украина и России не смогут в полной мере вернуться к прежним отношениям, однако, по его словам, в определенных сферах есть точки соприкосновения. Фесенко призвал Киев заключить с Москвой "холодный мир", чтобы не обострять ситуацию дальше.