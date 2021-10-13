На Украине призвали заморозить конфликт в Донбассе

На Украине призвали заморозить конфликт в Донбассе
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеКиеву нужен сигнал из Москвы для подготовки переговоров – Кулеба
Эксперт предлагает заключить "холодный мир" с Россией

Военный конфликт, развязанный украинским властями против мирного населения донбасских республик, является одним из камней преткновения на пути стабилизации отношений между Москвой и Киевом. Россия настаивает на выполнении "Минских соглашений" – Украина пытается уйти от взятых на себя обязательств. Меж тем, эксперты из Незалежной призывают к "холодному миру" с нашей страной. 

Так, украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что Киев должен предпринять меры для урегулирования отношений с Москвой. В частности, аналитик предложил заморозить конфликт в Донбассе. По его мнению, властям Незалежной следует обратить внимание на пример Грузии. Об этом сообщает "Общественная служба новостей"

В эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV эксперт подчеркнул, что Тбилиси наладил диалог с Москвой, хотя грузинские власти не являются пророссийскими. По мнению Фесенко, военный конфликт 2008 года не помешал им выстроить экономические связи с Кремлем. 

Политолог считает, что Украина и России не смогут в полной мере вернуться к прежним отношениям, однако, по его словам, в определенных сферах есть точки соприкосновения. Фесенко призвал Киев заключить с Москвой "холодный мир", чтобы не обострять ситуацию дальше. 

Источник: UKRLIFE.TV ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
tehnik74
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игорь
когда война стала просто конфликтом?
вы серьезно
идет война с фашистами оккупировавшими украину а предатели буржуи российские на том бабло зарабатывают
и еще столько миллиардов тратят в пустышку чтобы война продолжалась у своего народа
замечу - то что украинский народ НАШ путин сказал и что?
Игарёк, а ты чё про украденную пенсию забыл написать или методичка сменилась?
Геннадий Чебурашкин
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Ну а пока начинают замерзать западные области Украины, контролируемые неонацистами! :))))))
Решение заморозить киевскую банду - самое правильное!!!
игорь
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когда война стала просто конфликтом?
вы серьезно
идет война с фашистами оккупировавшими украину а предатели буржуи российские на том бабло зарабатывают
и еще столько миллиардов тратят в пустышку чтобы война продолжалась у своего народа
замечу - то что украинский народ НАШ путин сказал и что?
Гость316297
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Об этом еще Порошенко говорил в ходе предвыборной компании,тк у этой проблемы нет решения военным путем. Гордон кричал на своем канале что нужно пока заморозить конфликт и выстроить стену с Донбассом и в дальнейшем типа когда Украина встанет с колен то Донбасс сам вернется. Там уже будет видно чья возьмет.
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