Япония хочет поскорее подписать мирный договор с Россией

Япония хочет поскорее подписать мирный договор с Россией
Фото: depositphotos.com
Токио настаивает на принадлежности Курильских островов

Проблема с Курильскими островами остается камнем преткновения в отношениях России и Японии. Токио настаивает на подписании мирного договора между двумя странами, однако Москва не разделяет территориальные претензии тихоокеанского соседа. 

Выступая в парламенте Японии, председатель правительства Фумио Кисида отметил, что власти настроены на скорейшее заключение мирного договора с нашей страной. Он призвал начать переговорный процесс как можно раньше. 

Меж тем, премьер-министр подчеркнул, что поставит перед Россией вопрос о "северных территориях" Курильских островов. Так в Японии называют южные острова Курильской гряды: Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. По словам главы кабмина, на эти острова распространяется суверенитет Токио.

Политик считает, что вопрос о принадлежности земель должен стать основой мирных переговоров с Москвой. Кисида отметил, что эту проблему нельзя оставлять следующим поколениям. 

На самих Курилах позицию японского лидера, конечно же, не разделяют. Однако, местные власти выступают за мирное сосуществование и ждут соседей в гости, только в качестве туристов. В частности, мэр Курильска подчеркнул, что российские территории, согласно новой Конституции, являются неотчуждаемыми.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость316959
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Есть предложение увязать вопрос Курильской гряды с энцефалитом на территории России, который Япония активно распространяла по территории Китая и Дальнего востока. Причем если были заболевшие, Япония обязана выплачивать репарации, и как вишенка на торт - решать вопрос о принадлежности можно будет начинать тогда, когда в течении N-времени не будет ни одного заболевания на территории России и Китая.
Гость318004
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У меня всегда вызывала НЕПОНИМАНИЕ эта бумажка, под названием "Мирный договор"!!! Народ, это всего лишь "БУМАЖКА", которой Гитлер подтёр свой зад , а затем ОТОДРАЛ ВСЮ ГЕЙРОПУ во все дыры!!!
А по теме. Россия НЕ НУЖДАЕТСЯ в мирном договоре с пилоткоглазыми!!! Это во-первых. Во-вторых, косорылые до провоцируются Россию своими "хотелками" - будет потом "денно и ношно" стоять ВСЕЯПОНСКИЙ траурный ВОЙ!!!
Гость318793
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75 лет не подписан договор и что? Мы не спешим, а то подпишем они сразу войну развяжут. Пусть еще столько же о островах мечтают. Мы подождем.
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