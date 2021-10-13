Киеву нужен сигнал из Москвы для подготовки переговоров – Кулеба

Киеву нужен сигнал из Москвы для подготовки переговоров – Кулеба
Фото: Pavlo_bagmut /Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK press
На Украине ждут действий России, чтобы начать предпринимать собственные шаги

Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате и на любом уровне. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, 13 октября.

По словам министра, он "будет рад" встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, если тот согласится на заседание глав МИД стран нормандской четверки.

"Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы",

– заверил Кулеба. Он сообщил, что и президент Владимир Зеленский готов встретиться с лидером России Владимиром Путиным, причем как в нормандском формате, так и в рамках двустороннего саммита. Однако, по словам главы МИД Украины, РФ не дает "четкого ответа" по поводу возможности переговоров двух президентов. Трансляция брифинга была организована в "Фейсбуке" украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообщались по видеосвязи с Зеленским, а потом позвонили в Кремль. Итогом переговоров стало решение поручить главам МИД четырех стран провести встречу, чтобы определиться, насколько целесообразен на данном этапе нормандский саммит.

Источник: Фейсбук
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость из будущего
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<цензура> Кулеба, <цензура> хитрец, Он уже ставит перед фактом Лаврова и что Лаврова, Путина строит уже.Кулеба. Готов диктовать свои условия всем и в первую очередь России.
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